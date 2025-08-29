¿Dónde ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO y EN DIRECTO? Los blancos vuelven al Santiago Bernabéu para un partido de LaLiga, y lo harán ante un equipo que no llega nada bien, a pesar de jugar 2 partidos consecutivos en condición de local. El primer partido cayó goleado 3-0 por el Barcelona, incluso, les expulsaron 2 futbolistas. Y en su último encuentro empató 1-1 con Celta de Vigo.
El equipo dirigido por Xabi Alonso, tuvo un buen inicio de temporada, luego de vencer por la mínima diferencia en el Santiago Bernabéu al Osasuna y luego, de visita, pasó por encima 3-0 al modesto Real Oviedo.
Para que puedas ver el partido entre Real Madrid y Mallorca, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO GRATIS?
El partido de Real Madrid vs. Mallorca en vivo por la fecha 3 de LaLiga, será transmitido por el canal de DirecTV en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Mallorca HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: DirecTV
- En Paraguay lo pasa: DirecTV
- En Uruguay lo pasa: DirecTV
- En Chile lo pasa: DirecTV
- En Ecuador lo pasa: DirecTV
- En Venezuela lo pasa: DirecTV
- En Perú lo pasa: DirecTV
- En Brasil lo pasa: Disney+
- En Colombia lo pasa: DirecTV
- En Bolivia lo pasa: DirecTV
- En México lo pasa: Sky Sports
- En Estados Unidos lo pasa: ESPN+
- En España lo televisa: Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video
