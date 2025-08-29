¿Dónde ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO y EN DIRECTO? Los blancos vuelven al Santiago Bernabéu para un partido de LaLiga , y lo harán ante un equipo que no llega nada bien, a pesar de jugar 2 partidos consecutivos en condición de local. El primer partido cayó goleado 3-0 por el Barcelona, incluso, les expulsaron 2 futbolistas. Y en su último encuentro empató 1-1 con Celta de Vigo.

El equipo dirigido por Xabi Alonso, tuvo un buen inicio de temporada, luego de vencer por la mínima diferencia en el Santiago Bernabéu al Osasuna y luego, de visita, pasó por encima 3-0 al modesto Real Oviedo.

Para que puedas ver el partido entre Real Madrid y Mallorca, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en directo el partido de Real Madrid vs. Mallorca por la fecha 3 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO GRATIS?

El partido de Real Madrid vs. Mallorca en vivo por la fecha 3 de LaLiga, será transmitido por el canal de DirecTV en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Mallorca HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: DirecTV

En Paraguay lo pasa: DirecTV

En Uruguay lo pasa: DirecTV

En Chile lo pasa: DirecTV

En Ecuador lo pasa: DirecTV

En Venezuela lo pasa: DirecTV

En Perú lo pasa: DirecTV

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: DirecTV

En Bolivia lo pasa: DirecTV

En México lo pasa: Sky Sports

En Estados Unidos lo pasa: ESPN+

En España lo televisa: Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video

¿Cómo ver partido Real Madrid vs. Mallorca en Perú?

El partido de Real Madrid vs. Mallorca en vivo por la fecha 3 de LaLiga, será transmitido en Perú por DirecTV Sports y DGO.

¿En dónde televisan partido Real Madrid vs. Mallorca EN DIRECTO, en España?

El partido de Real Madrid vs. Mallorca en vivo por la fecha 3 de LaLiga, será transmitido en España por Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video.

¿En qué canales ver partido Real Madrid vs. Mallorca en México?

El partido de Real Madrid vs. Mallorca en vivo por la fecha 3 de LaLiga, será transmitido en México por Sky Sports.

¿Cómo ver partido Real Madrid vs. Mallorca en Estados Unidos?

El partido de Real Madrid vs. Mallorca en vivo por la fecha 3 de LaLiga, será transmitido en Estados Unidos por ESPN+, ESPN Deportes y fuboTV.