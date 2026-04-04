Real Madrid vs Mallorca se enfrentaron este sábado 4 de abril por la jornada 30 de LaLiga EA Sports 2025/26 en el estadio Son Moix. El conjunto merengue fue derrotado 2-1 sobre la hora y, prácticamente, dejó servido el campeonato español al Barcelona. A los 41′, Manuel Morlanes abrió la cuenta y puso en ventaja al Mallorca. Ese tanto fue un golpe anímico para los madridistas, aunque en el segundo tiempo pudieron emparejar las cosas con un gol de Éder Militao (88′). Cuando parecía que Real Madrid se iba con el empate, apareció Vedat Muriqi (90+1′) para darle la victoria al local y sentenciar a la ‘Casablanca’, que ahora deberá enfocarse en su partido ante Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League.

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Mallorca por la jornada 30 de LaLiga será transmitido en DirecTV y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLiga TV.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Mallorca y los horarios para ver el compromiso por la fecha 30 de LaLiga desde el Estadio Son Moix.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Mallorca EN VIVO por LaLiga?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:15 a.m.

8:15 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:15 a.m.

11:15 a.m. España: 4:15 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Mallorca EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:15 a.m. DirecTV DGO Colombia 9:15 a.m. DirecTV DGO Ecuador 9:15 a.m. DirecTV DGO Argentina 11:15 a.m. DirecTV DGO Brasil 11:15 a.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 11:15 a.m. DirecTV DGO Uruguay 11:15 a.m. DirecTV DGO Chile 11:15 a.m. DirecTV DGO Bolivia 10:15 a.m. Tigo Sports Tigo Sports+ Venezuela 10:15 a.m. DirecTV DGO Costa Rica 8:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Honduras 8:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 8:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 8:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ México 8:15 a.m. Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 10:15 a.m. ESPN Deportes fuboTV España 4:15 p.m. LaLiga TV Movistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Mallorca por LaLiga

Fecha : Sábado 4 de abril del 2026

: Sábado 4 de abril del 2026 Partido : Real Madrid vs Mallorca

: Real Madrid vs Mallorca Horario : 4:15 p.m. hora de Madrid, España.

: 4:15 p.m. hora de Madrid, España. Canal : DirecTV, DGO, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus.

: DirecTV, DGO, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus. Estadio: Son Moix de Mallorca.

Real Madrid vs Mallorca EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 30 de LaLiga desde el Estadio Son Moix.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Mallorca EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Real Madrid vs Mallorca lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Mallorca en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Mallorca lo televisa Movistar Plus+ y LaLiga TV.

¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Mallorca en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Mallorca lo transmite DirecTV y DGO, al igual que en toda Sudamérica.

Alineaciones de Real Madrid vs Mallorca

Alineación de Real Madrid : Andriy Lunin, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Brahim Díaz, Vinicius Jr.

: Andriy Lunin, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Brahim Díaz, Vinicius Jr. Alineación de Mallorca: Leo Román, Lato Lato, Martín Valjent, Antonio Raillo, Antonio Sánchez, Samu Costa, Mascarell, Mateo Joseph, Pablo Torre, Zito Luvumbo, Vedat Muriqi.