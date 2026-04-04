Real Madrid vs Mallorca se enfrentaron este sábado 4 de abril por la jornada 30 de LaLiga EA Sports 2025/26 en el estadio Son Moix. El conjunto merengue fue derrotado 2-1 sobre la hora y, prácticamente, dejó servido el campeonato español al Barcelona. A los 41′, Manuel Morlanes abrió la cuenta y puso en ventaja al Mallorca. Ese tanto fue un golpe anímico para los madridistas, aunque en el segundo tiempo pudieron emparejar las cosas con un gol de Éder Militao (88′). Cuando parecía que Real Madrid se iba con el empate, apareció Vedat Muriqi (90+1′) para darle la victoria al local y sentenciar a la ‘Casablanca’, que ahora deberá enfocarse en su partido ante Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League.
¿Dónde ver Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga?
La transmisión del partido entre Real Madrid vs Mallorca por la jornada 30 de LaLiga será transmitido en DirecTV y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.
Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLiga TV.
Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Mallorca EN VIVO por LaLiga?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:15 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 9:15 a.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:15 a.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:15 a.m.
- España: 4:15 p.m.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs Mallorca EN VIVO por LaLiga?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|9:15 a.m.
|DirecTV
|DGO
|Colombia
|9:15 a.m.
|DirecTV
|DGO
|Ecuador
|9:15 a.m.
|DirecTV
|DGO
|Argentina
|11:15 a.m.
|DirecTV
|DGO
|Brasil
|11:15 a.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Paraguay
|11:15 a.m.
|DirecTV
|DGO
|Uruguay
|11:15 a.m.
|DirecTV
|DGO
|Chile
|11:15 a.m.
|DirecTV
|DGO
|Bolivia
|10:15 a.m.
|Tigo Sports
|Tigo Sports+
|Venezuela
|10:15 a.m.
|DirecTV
|DGO
|Costa Rica
|8:15 a.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Honduras
|8:15 a.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|El Salvador
|8:15 a.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Guatemala
|8:15 a.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|México
|8:15 a.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Estados Unidos
|10:15 a.m.
|ESPN Deportes
|fuboTV
|España
|4:15 p.m.
|LaLiga TV
|Movistar+
Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Mallorca por LaLiga
- Fecha: Sábado 4 de abril del 2026
- Partido: Real Madrid vs Mallorca
- Horario: 4:15 p.m. hora de Madrid, España.
- Canal: DirecTV, DGO, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus.
- Estadio: Son Moix de Mallorca.
¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Mallorca EN VIVO por LaLiga?
En México, el juego de Real Madrid vs Mallorca lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.
¿En qué canal ver, Real Madrid vs Mallorca en España?
En España, el partido de Real Madrid vs Mallorca lo televisa Movistar Plus+ y LaLiga TV.
¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Mallorca en Perú?
En Perú, el partido de Real Madrid vs Mallorca lo transmite DirecTV y DGO, al igual que en toda Sudamérica.
Alineaciones de Real Madrid vs Mallorca
- Alineación de Real Madrid: Andriy Lunin, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Brahim Díaz, Vinicius Jr.
- Alineación de Mallorca: Leo Román, Lato Lato, Martín Valjent, Antonio Raillo, Antonio Sánchez, Samu Costa, Mascarell, Mateo Joseph, Pablo Torre, Zito Luvumbo, Vedat Muriqi.