Por Redacción EC

visita al este martes 17 de marzo del 2026 por el partido de vuelta de los octavos de final de la en el Etihad Stadium. Los merengues encaran este partido con la confianza al tope tras imponerse 3-0 en la ida con hat-trick de Federico Valverde. Por eso, solo les basta sostener su ventaja en campo visitante para asegurar la clasificación. Por su parte, los ‘ctizens’ necesitan hacer un juego ofensivo desdel primer minuto para remontar el marcador y soñar con avanzar a cuartos de final. A continuación, te mostraremos a qué hora juegan hoy, los canales de transmisión y dónde ver ONLINE el partido desde tu país.

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por Champions League?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Manchester City por la vuelta de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de MAX y TNT Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Univision, TUDN, Paramount+ y DAZN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Manchester City y los horarios para ver la vuelta de octavos de final desde el Etihad Stadium.
Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Manchester City y los horarios para ver la vuelta de octavos de final desde el Etihad Stadium.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Manchester City por la vuelta de los octavos de final de la Champions League empieza a las 3:00 PM de Perú este martes 17 de marzo del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú3:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Colombia3:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Ecuador3:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Argentina5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Brasil5:00 p.m.TNT Sports y Claro TVHBO Max
Paraguay5:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Uruguay5:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Chile5:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Bolivia4:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Venezuela4:00 p.m.ESPN Disney+ Premium
Costa Rica2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Honduras2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
El Salvador2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Guatemala2:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
México2:00 p.m.TNT SportsHBO Max
Estados Unidos3:00 p.m.Univision, UniMás y TUDNParamount+, ViX, DAZN
España9:00 p.m.Movistar Liga de CampeonesMovistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Manchester City por Champions League

  • Fecha: Martes 17 de marzo del 2026
  • Partido: Real Madrid vs Manchester City
  • Horario: 9:00 p.m. hora de Madrid, España.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.
  • Estadio: Etihad Stadium.
Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: revisas los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por octavos vuelta de la Champions Leagues desde el Etihad Stadium.
Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: revisas los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por octavos vuelta de la Champions Leagues desde el Etihad Stadium.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de Real Madrid vs Manchester City lo pasa TNT Sports y Max mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Manchester City en España por Champions League?

En España, el partido de Real Madrid vs Manchester City lo televisa Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Manchester City en Perú por Champions League?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Manchester City lo transmite ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

¿Qué canal transmite, Real Madrid vs Manchester City en Estados Unidos por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Manchester City en Estados Unidos lo transmite Paramount+ y DAZN por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Manchester City en Argentina por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Manchester City en Argentina lo transmite ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Manchester City en Chile por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Manchester City en Chile lo transmite ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Manchester City

  • Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz y Vinícius Jr.
  • Alineación de Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Rodri Hernández; Bernardo Silva, Savinho, Jeremy Doku; Antoine Semenyo y Erling Haaland.
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