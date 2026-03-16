Real Madrid visita al Manchester City este martes 17 de marzo del 2026 por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League en el Etihad Stadium. Los merengues encaran este partido con la confianza al tope tras imponerse 3-0 en la ida con hat-trick de Federico Valverde. Por eso, solo les basta sostener su ventaja en campo visitante para asegurar la clasificación. Por su parte, los ‘ctizens’ necesitan hacer un juego ofensivo desdel primer minuto para remontar el marcador y soñar con avanzar a cuartos de final. A continuación, te mostraremos a qué hora juegan hoy, los canales de transmisión y dónde ver ONLINE el partido desde tu país.

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por Champions League?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Manchester City por la vuelta de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de MAX y TNT Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Univision, TUDN, Paramount+ y DAZN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Manchester City y los horarios para ver la vuelta de octavos de final desde el Etihad Stadium.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Manchester City por la vuelta de los octavos de final de la Champions League empieza a las 3:00 PM de Perú este martes 17 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. TNT Sports y Claro TV HBO Max Paraguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 2:00 p.m. TNT Sports HBO Max Estados Unidos 3:00 p.m. Univision, UniMás y TUDN Paramount+, ViX, DAZN España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Manchester City por Champions League

Fecha : Martes 17 de marzo del 2026

: Martes 17 de marzo del 2026 Partido : Real Madrid vs Manchester City

: Real Madrid vs Manchester City Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Etihad Stadium.

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: revisas los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por octavos vuelta de la Champions Leagues desde el Etihad Stadium.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de Real Madrid vs Manchester City lo pasa TNT Sports y Max mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Manchester City en España por Champions League?

En España, el partido de Real Madrid vs Manchester City lo televisa Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Manchester City en Perú por Champions League?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Manchester City lo transmite ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

¿Qué canal transmite, Real Madrid vs Manchester City en Estados Unidos por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Manchester City en Estados Unidos lo transmite Paramount+ y DAZN por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Manchester City en Argentina por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Manchester City en Argentina lo transmite ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Manchester City en Chile por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Manchester City en Chile lo transmite ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Manchester City

Alineación de Real Madrid : Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz y Vinícius Jr.

: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz y Vinícius Jr. Alineación de Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Rodri Hernández; Bernardo Silva, Savinho, Jeremy Doku; Antoine Semenyo y Erling Haaland.