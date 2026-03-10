Real Madrid recibe al Manchester City este miércoles 11 de marzo del 2026 por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu. Los merengues encaran este partido con varias ausencias importante por lesión y un equipo que necesita ganar para aliviar los últimos malos resultados. Por su parte, los ‘citizens’ intentarán dar el golpe fuera de casa para agarrar mayor confianza y definir la llave la próxima semana en Inglaterra. A continuación, te mostraremos a qué hora juegan hoy, los canales de transmisión y dónde ver ONLINE el partido desde tu país.

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por Champions League?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Manchester City por la ida de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de MAX y TNT Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Manchester City y los horarios para ver la ida de octavos de final desde el Estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League empieza a las 3:00 PM de Perú este miércoles 11 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Newcastle EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. TNT Sports y Claro TV Max Paraguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 2:00 p.m. TNT Sports HBO Max Estados Unidos 3:00 p.m. Univision, UniMás y TUDN ViX, DAZN, Paramount+ España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Manchester City por Champions League

Fecha : Miércoles 11 de marzo del 2026

: Miércoles 11 de marzo del 2026 Partido : Real Madrid vs Manchester City

: Real Madrid vs Manchester City Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ida por octavos de final de la Champions League desde el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de Real Madrid vs Manchester City lo pasa TNT Sports y Max mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Manchester City en España por Champions League?

En España, el partido de Real Madrid vs Manchester City lo televisa Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por la ida de octavos de final de la Champions League.

¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Manchester City en Perú por Champions League?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Manchester City lo transmite ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la ida de octavos de final de la Champions League.

Movistar Plus EN VIVO: en España, televisa el partido de Real Madrid vs Manchester City por la ida de octavos de final de la Champions League. Síguelo EN DIRECTO por Movistar Liga de Campeones.

¿Qué canal transmite, Real Madrid vs Manchester City en Estados Unidos por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Manchester City en Estados Unidos lo transmite Paramount+, UniMás, ViX y TUDN por la ida de octavos de final de la Champions League.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Manchester City en Argentina por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Manchester City en Argentina lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium por la ida de octavos de final de la Champions League.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Manchester City en Chile por Champions League?

El partido de Real Madrid vs Manchester City en Argentina lo transmite ESPN Premium y Disney+ Premium por la ida de octavos de final de la Champions League.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Manchester City

Alineación de Real Madrid : Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior.

: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior. Alineación de Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Cherki, Foden; Haaland, Semenyo.