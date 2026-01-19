Real Madrid vs Mónaco EN VIVO: se enfrentan por la jornada 7 de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. Los blancos reciben el martes al Mónaco en la Liga de Campeones con la intención de consolidar su puesto entre los ocho primeros de la fase de liguilla y dejar atrás un periodo turbulento. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Real Madrid vs Mónaco EN VIVO por Champions League?
La transmisión del partido entre Real Madrid vs Mónaco por la jornada 7 de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.
Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar Movistar Liga de Campeones y Movistar+.
Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TNT Sports y Max (HBO Max). Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: UniMás, TUDN y Paramount+.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Mónaco EN VIVO por Champions League?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs Mónaco EN VIVO por Champions League?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Paraguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Honduras
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|El Salvador
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Guatemala
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|2:00 p.m.
|TNT Sports
|HBO Max
|Estados Unidos
|3:00 p.m.
|TUDN, UniMás
|Paramount+
|España
|9:00 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
- Fecha: Martes 20 de enero del 2026
- Partido: Real Madrid vs Mónaco
- Horario: 9:00 p.m. hora de Madrid, España.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, MAX, Movistar Liga de Campeones y Movistar+.
- Estadio: Santiago Bernabéu
Posibles alineaciones de Real Madrid vs Mónaco
- Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Arda Guler, Vinicius y Kylian Mbappé.
- Alineación de Mónaco: Philipp Kohn; Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Maghnes Akliouche, Jordan Teze, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin; Biereth y Balogun.
¿Dónde juega Real Madrid vs Mónacopor LaLiga?
El partido de Real Madrid vs Mónaco por la Champions League se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu, es un recinto deportivo propiedad del Real Madrid Club de Fútbol, ubicado en el paseo de la Castellana de Madrid, España, concretamente en el distrito de Chamartín. Se inauguró el 14 de diciembre de 1947 y su aforo actualmente es de 83 186 espectadores.