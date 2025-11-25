Real Madrid visita a Olympiacos en el Estadio Georgios Karaiskakis por la quinta jornada de la Champions League. Tras encadenar tres partidos sin ganar, el Real Madrid se ha quedado sin red y el miércoles visita al Olympiacos con la obligación de sumar una victoria para desactivar una crisis que acecha al equipo blanco. A la dificultad de visitar un país en el que el Madrid nunca ha ganado en sus nueve visitas anteriores (tres empates y seis derrotas), se le añadieron otras dos este mismo martes: el portero belga Thibaut Courtois se perderá el encuentro por una gastroenteritis y el central Dean Huijsen, con molestias en una rodilla, se quedan en la capital española. Se unen en la repleta enfermería a Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba y Franco Mastantuono. A continuación te contamos a qué hora juegan, canales de transmisión y dónde ver el partido online.
El partido de Real Madrid vs Olympiacos será transmitido en toda Sudamérica vía ESPN y Disney+ Premium. En España la transmisión para por televisión en Movistar Liga de Campeones, por streaming podrás ver el juego en Movistar+. En México pasan el partido por Caliente TV y FOX One. En el resto de Centroamérica míralo por ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympiacos HOY?
El partido de Real Madrid vs Olympiacos por la jornada 5 de la Champions League, será este miércoles 26 de noviembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Georgios Karaiskakis.
Hora del partido, Real Madrid vs Olympiacos
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
- Estados Unidos: 3:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
Canal TV para ver Real Madrid vs Olympiacos EN VIVO
¿Dónde ver Real Madrid vs Olympiacos EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|2:00 p.m.
|Caliente TV
|FOX One
|Estados Unidos
|3:00 p.m.
|TUDN, Univision
|Paramount+, Vix, TUDN App
|España
|9:00 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
