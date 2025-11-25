Redacción EC
Redacción EC

visita a Olympiacos en el Estadio Georgios Karaiskakis por la quinta jornada de la . Tras encadenar tres partidos sin ganar, el Real Madrid se ha quedado sin red y el miércoles visita al Olympiacos con la obligación de sumar una victoria para desactivar una crisis que acecha al equipo blanco. A la dificultad de visitar un país en el que el Madrid nunca ha ganado en sus nueve visitas anteriores (tres empates y seis derrotas), se le añadieron otras dos este mismo martes: el portero belga Thibaut Courtois se perderá el encuentro por una gastroenteritis y el central Dean Huijsen, con molestias en una rodilla, se quedan en la capital española. Se unen en la repleta enfermería a Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba y Franco Mastantuono. A continuación te contamos a qué hora juegan, canales de transmisión y dónde ver el partido online.

El partido de Real Madrid vs Olympiacos será transmitido en toda Sudamérica vía ESPN y Disney+ Premium. En España la transmisión para por televisión en Movistar Liga de Campeones, por streaming podrás ver el juego en Movistar+. En México pasan el partido por Caliente TV y FOX One. En el resto de Centroamérica míralo por ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

Real Madrid vs Olympiacos EN VIVO: revisa a qué hora juegan y dónde ver transmisión del partido por la fecha 5 de la Champions League desde el Estadio Georgios Karaiskakis.
/ OSCAR DEL POZO

¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympiacos HOY?

El partido de Real Madrid vs Olympiacos por la jornada 5 de la Champions League, será este miércoles 26 de noviembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Georgios Karaiskakis.

Hora del partido, Real Madrid vs Olympiacos

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
  • Estados Unidos: 3:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

Canal TV para ver Real Madrid vs Olympiacos EN VIVO

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Olympiacos será transmisitido en ESPN. En streaming lo podrás ver por Disney+ Premium en Sudamérica. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Real Madrid vs Olympiacos EN VIVO por la fecha 5 de la Champions League desde el Estadio Georgios Karaiskakis.
¿Dónde ver Real Madrid vs Olympiacos EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú3:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia3:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Ecuador3:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Argentina5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Brasil5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Paraguay5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Uruguay5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Chile5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Venezuela4:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Bolivia4:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
México2:00 p.m.Caliente TVFOX One
Estados Unidos3:00 p.m.TUDN, UnivisionParamount+, Vix, TUDN App
España9:00 p.m.Movistar Liga de CampeonesMovistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs Olympiacos

  • Fecha: Miércoles 26 de noviembre del 2025
  • Partido: Real Madrid vs Olympiacos
  • Horario: 9:00 p.m. hora de Madrid, España.
  • Canal: ESPN | Streaming: Disney+ Premium
  • Estadio: Georgios Karaiskakis

