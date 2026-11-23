Real Madrid recibe al PSV este martes 24 de noviembre por la fecha 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará desde las 3:00 p. m. (hora peruana) y 9:00 p. m. (hora española), en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo dirigido por José Mourinho llega con puntaje perfecto: suma 12 unidades y buscará una nueva victoria para mantenerse en los primeros lugares de la clasificación. Por su parte, el conjunto neerlandés apenas registra cuatro puntos y necesita ganar en Madrid para conservar sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. ¿Qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs. PSV EN VIVO por TV y streaming? ESPN, Disney+, TNT Sports, SBT, Max, Paramount+, TUDN, UniMás, ViX, Univision NOW, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones transmitirán el encuentro, según el país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. PSV este martes 24 de noviembre por la fecha 5 de la Champions League desde el estadio Santiago Bernabéu.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. PSV EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de televisión y plataformas transmitirán el partido entre Real Madrid vs. PSV EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 24 de noviembre de 2026, desde el estadio Santiago Bernabéu, por la quinta jornada de la Champions League.

En España, el encuentro será transmitido por Movistar Liga de Campeones y también se podrá seguir vía streaming a través de Movistar+.

En Perú, Argentina, Chile, Colombia y el resto de Sudamérica, podrás ver el partido por ESPN y Disney+. En Brasil, la transmisión estará a cargo de TNT Sports, SBT y Max.

Por otro lado, en México podrás seguir el encuentro a través de TNT Sports y Max. Finalmente, en Estados Unidos, el partido estará disponible por Paramount+, TUDN, UniMás, ViX y Univision NOW.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. PSV HOY por Champions League?

El partido entre Real Madrid vs. PSV por la Champions League comenzará a las 3:00 p. m. (hora peruana) de este martes 24 de noviembre. El encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu. Estos son los horarios en otros países:

Argentina / Brasil / Chile / Paraguay / Uruguay: 5:00 p. m.

Bolivia / Venezuela: 4:00 p. m.

Colombia / Perú / Ecuador: 3:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

Estados Unidos (ET): 3:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

Países Bajos: 9:00 p. m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs. PSV por UEFA Champions League

Fecha: martes 24 de noviembre de 2026.

martes 24 de noviembre de 2026. Partido: Real Madrid vs. PSV.

Real Madrid vs. PSV. Hora: 3:00 p. m. (Perú, Colombia y Ecuador); 5:00 p. m. (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay); 9:00 p. m. (España y Países Bajos).

3:00 p. m. (Perú, Colombia y Ecuador); 5:00 p. m. (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay); 9:00 p. m. (España y Países Bajos). Canales de TV: ESPN (Sudamérica), TNT Sports y SBT (Brasil), TNT Sports (México), TUDN, UniMás y Univision (Estados Unidos), Movistar Liga de Campeones (España).

ESPN (Sudamérica), TNT Sports y SBT (Brasil), TNT Sports (México), TUDN, UniMás y Univision (Estados Unidos), Movistar Liga de Campeones (España). Streaming: Disney+, Max, Paramount+, ViX, Univision NOW y Movistar+.

Disney+, Max, Paramount+, ViX, Univision NOW y Movistar+. Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid.

Santiago Bernabéu, Madrid. Competición: UEFA Champions League 2026/27.

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. PSV EN VIVO hoy por UEFA Champions League en España?

En España, el partido entre Real Madrid vs. PSV por la fecha 5 de la Champions League se transmitirá EN VIVO por Movistar Liga de Campeones. También podrás seguirlo vía streaming mediante Movistar+.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. PSV EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Perú?

En Perú, el encuentro entre Real Madrid vs. PSV por la quinta jornada de la Champions League se podrá ver EN VIVO por ESPN y vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. PSV EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Colombia?

En Colombia, el partido entre Real Madrid vs. PSV se transmitirá EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. PSV EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Argentina?

En Argentina, el encuentro entre Real Madrid vs. PSV por la fecha 5 de la Champions League será transmitido EN VIVO por ESPN y también se podrá seguir vía streaming en Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. PSV EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Paraguay?

En Paraguay, podrás seguir el partido entre Real Madrid vs. PSV EN VIVO por ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. PSV EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Uruguay?

En Uruguay, el partido entre Real Madrid vs. PSV por la Champions League estará disponible EN VIVO por ESPN y vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. PSV EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Chile?

En Chile, el encuentro entre Real Madrid vs. PSV será transmitido EN VIVO por ESPN y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. PSV EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Venezuela?

En Venezuela, el partido entre Real Madrid vs. PSV por la fecha 5 de la Champions League se podrá seguir EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. PSV EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Bolivia?

En Bolivia, el encuentro entre Real Madrid vs. PSV estará disponible EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. PSV EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Ecuador?

En Ecuador, podrás ver el partido entre Real Madrid vs. PSV EN VIVO por ESPN y a través de la plataforma Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. PSV EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Brasil?

En Brasil, el partido entre Real Madrid vs. PSV por la quinta jornada de la Champions League será transmitido EN VIVO por TNT Sports y SBT. También estará disponible vía streaming en Max.

TNT Sports

SBT

Max

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. PSV EN VIVO hoy por UEFA Champions League en México?

En México, el partido entre Real Madrid vs. PSV por la fecha 5 de la Champions League será transmitido EN VIVO por TNT Sports y también estará disponible vía streaming en Max.

TNT Sports

Max

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. PSV EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro entre Real Madrid vs. PSV se podrá seguir EN VIVO a través de Paramount+, TUDN, UniMás, ViX y Univision NOW.

Paramount+

TUDN

UniMás

ViX

Univision NOW