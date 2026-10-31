Real Madrid visita a Racing de Santander este domingo 1 de noviembre por la fecha 11 de LaLiga 2026/27. El encuentro se disputará desde las 10:15 a.m. (hora peruana) en el estadio El Sardinero, donde los dirigidos por Jose Mourinho buscarán prolongar su buen momento después de vencer 2-1 al Barcelona en el clásico español. Con ese resultado, el equipo blanco alcanzó los 24 puntos y se mantiene en la pelea por el título. Por su parte, Racing necesita hacerse fuerte en casa y sumar unidades para alejarse de la zona de descenso. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Racing de Santander HOY por TV y ONLINE? DirecTV Sports y DGO lo transmiten en Perú y Sudamérica; mientras que Sky Sports, Sky+ e izzi lo llevan a México.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs Racing de Santander el domingo 1 de noviembre por la fecha 11 de LaLiga desde El Sardinero.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 1 de noviembre de 2026 desde el estadio El Sardinero.

Para España, el partido de Real Madrid vs. Racing de Santander será transmitido a través de DAZN, LaLiga TV y Movistar+ por televisión y streaming.

El encuentro será televisado por DirecTV Sports y DGO para Perú y el resto de Sudamérica. Por otro lado, en México podrás seguirlo a través de Sky Sports, Sky+ e izzi.

En Perú, el partido de Real Madrid vs. Racing de Santander será transmitido por DirecTV Sports, mientras que también estará disponible vía streaming en DGO. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el compromiso a través de ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Racing de Santander HOY por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs. Racing de Santander por la fecha 11 de LaLiga empieza a las 10:15 a.m. (hora de Perú) este domingo 1 de noviembre de 2026 en el estadio El Sardinero. Revisa los horarios en otros países.

Argentina / Chile / Paraguay / Uruguay / Brasil: 12:15 p.m.

12:15 p.m. Bolivia / Venezuela: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Colombia / Perú / Ecuador: 10:15 a.m.

10:15 a.m. México: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Estados Unidos (ET): 11:15 a.m.

11:15 a.m. España: 4:15 p.m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs. Racing de Santander por LaLiga

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026

domingo 1 de noviembre de 2026 Partido: Real Madrid vs. Racing de Santander

Real Madrid vs. Racing de Santander Hora: 10:15 a.m. (PER/COL/ECU); 11:15 a.m. (BOL/VEN); 12:15 p.m. (ARG/URU/CHI)

10:15 a.m. (PER/COL/ECU); 11:15 a.m. (BOL/VEN); 12:15 p.m. (ARG/URU/CHI) Canales TV: DirecTV Sports, Sky Sports, ESPN Deportes, DAZN y LaLiga TV

DirecTV Sports, Sky Sports, ESPN Deportes, DAZN y LaLiga TV Streaming: DGO, Sky+, izzi, ESPN+, fuboTV y Movistar+

DGO, Sky+, izzi, ESPN+, fuboTV y Movistar+ Estadio: El Sardinero

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Real Madrid vs. Racing de Santander por la fecha 11 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DAZN, LaLiga TV y Movistar+, señales que permitirán seguir el encuentro por televisión y streaming.

DAZN

LaLiga TV

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs. Racing de Santander por la fecha 11 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, mientras que también podrá verse vía streaming a través de DGO.

DirecTV Sports

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Real Madrid vs. Racing de Santander por la fecha 11 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, mientras que también podrá seguirse vía streaming a través de Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Racing de Santander EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs. Racing de Santander por la fecha 11 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN Deportes, mientras que también podrá verse vía streaming a través de ESPN+ y fuboTV.

ESPN Deportes

ESPN+

fuboTV