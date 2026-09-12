Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la fecha 5 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo dirigido por José Mourinho, viene de vencer 2-1 al Inter en Champions League, pero busca recuperarse de su primera caída liguera (1-0 ante el Betis). Por su parte, el Rayo Vallecano, comandado por Beñat San José, llega tras lograr un trabajado triunfo por 3-2 sobre el Racing de Santander. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Rayo Vallecano HOY por TV ONLINE? ESPN, Movistar+, LaLiga TV, izzi, Sky Sports y ESPN+ transmiten el partido de Real Madrid vs. Rayo Vallecano por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano el sábado 12 de septiembre por la fecha 5 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 12 septiembre.

Para España, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano será transmitido a través de DAZN, LaLiga TV y Movistar+ por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports e izzi.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano, será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de ABC, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano HOY por LaLiga?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga

Fecha: sábado 12 de septiembre del 2026

sábado 12 de septiembre del 2026 Partido: Real Madrid vs Rayo Vallecano

Real Madrid vs Rayo Vallecano Hora: 1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU)

1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU) Canales TV: DAZN , Movistar LaLiga, ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes

DAZN Movistar LaLiga, ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes Streaming: fuboTV, Disney+ Premium, izzi, Movistar+ y ABC

fuboTV, Disney+ Premium, izzi, Movistar+ y ABC Estadio: Santiago Bernabéu

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DAZN, Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de LaLiga TV.

LaLiga TV

DAZN

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

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¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

izzi

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la fecha 5 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ABC, ESPN Deportes, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de espn+.

ABC

ESPN+

ESPN Deportes