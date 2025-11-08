¡Real Madrid vuelve a la acción por LaLiga! Real Madrid y Rayo Vallecano medirán fuerzas este domingo 9 de noviembre del 2025 en el estadio de Vallecas por la jornada 12 de LaLiga EA Sports. Madrid se detiene este fin de semana por un par de horas, debido al juego que disputarán el Rayo y los merengues. Ambos con realidades distintas, buscarán la victoria en un partido que promete ser entretenido. Con sus figuras: Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Arda Guler, entre otros, los dirigidos por Xabi Alonso buscarán recuperarse de la derrota que sufriendo ante Liverpool en la última jornada por Champions League. Además, deberán intentar seguir manteniendo 5 puntos de ventaja sobre Barcelona, que actualmente es su más cercano seguidor en la tabla de posiciones. ¿En qué canal pasan el Superclásico? A continuación, te contaremos cómo podrás ver el partido mediante cable y streaming, a través de tu televisor, PC, laptop, tablet o celular.

Canales de TV que pasan Real Madrid vs Rayo Vallecano desde el estadio de Vallecas por la jornada 12 de LaLiga EA Sports. / THOMAS COEX

¿Qué canal pasa Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga?

En España, el partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la jornada 12 de LaLiga lo pasa DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar HD y en streaming por DAZN App.

Si te encuentras en Perú, la transmisión del partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano lo podrás ver mediante DirecTV. Para que puedas ver DirecTV, tendrás que contratar el servicio de cable o streaming de DirecTV y sintonizar DSPorts. En streaming, el partido lo pasa DGO.

Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO HOY: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 12 de LaLiga desde el estadio de Vallecas. / THOMAS COEX

En los demás países de Sudamérica como: Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, la transmisión del partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano también va por DirecTV y DGO.

En Centroamérica, el partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano va por Sky Sports en países como: México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, etc. Mientras que en Estados Unidos, el partido será transmitido por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

DirecTV en vivo: ver partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano desde Vallecas por la fecha 12 de LaLiga. / THOMAS COEX

¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE?

Países Horarios Canal TV y Streaming Argentina 12:15 p.m. DirecTV Sports y DGO. Perú 10:15 a.m DirecTV Sports y DGO. Colombia 10:15 a.m DirecTV Sports y DGO. Ecuador 10:15 a.m DirecTV Sports y DGO. Chile 12:15 p.m DirecTV Sports y DGO. Uruguay 12:15 p.m DirecTV Sports y DGO. Brasil 12:15 p.m Disney+ Premium. Paraguay 12:15 p.m DirecTV Sports y DGO. Bolivia 11:15 a.m DirecTV Sports y DGO. Venezuela 11:15 a.m DirecTV Sports y DGO. México 9:15 a.m Sky Sports. Estados Unidos GMT-5 10:15 a.m

GMT-6 9:15 a. m. ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes. España 4:15 p.m DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar HD.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano HOY?

El partido de Real Madrid vs Rayo Vallecano por la jornada 12 de LaLiga EA Sports, se jugará este domingo 9 de noviembre del 2025 a las 10:15 a.m. (hora de Perú) en el estadio de Vallecas.