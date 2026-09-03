Real Madrid y Real Betis se enfrentan este viernes 4 de septiembre del 2026 por la cuarta jornada de LaLiga desde el Estadio La Cartuja. Real Madrid, bajo la dirección técnica de José Mourinho en su segundo ciclo, llega en la segunda posición tras un inicio perfecto con 3 victorias en 3 partidos (9 puntos). En su último compromiso liguero, los merengues vencieron contundentemente 4-0 al Málaga. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Real Betis HOY por TV ONLINE? ESPN, Movistar+, LaLiga TV, izzi, Sky Sports y ESPN+ transmiten el partido de Real Madrid vs. Real Betis por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. Real Betis el viernes 4 de septiembre por la fecha 4 de LaLiga desde el Estadio La Cartuja. / ALBERTO GARDIN

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Real Betis EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Real Betis EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 22 viernes 4 septiembre.

Para España, el partido de Real Madrid vs Real Betis será transmitido a través de LaLiga TV y Movistar+ por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Real Betis será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports e izzi.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Real Betis, será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de ABC, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Betis HOY por LaLiga?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Real Betis por LaLiga

Fecha: viernes 4 de septiembre del 2026

viernes 4 de septiembre del 2026 Partido: Real Madrid vs Real Betis

Real Madrid vs Hora: 1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU)

1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU) Canales TV: Movistar LaLiga, ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes

Movistar LaLiga, ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes Streaming: fuboTV, Disney+ Premium, izzi, Movistar+ y ABC

fuboTV, Disney+ Premium, izzi, Movistar+ y ABC Estadio: La Cartuja

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Betis EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Real Betis por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de LaLiga TV.

LaLiga TV

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Betis EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Real Betis por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Betis EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Real Betis por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Betis EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Real Betis por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Betis EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Real Madrid vs Real Betis por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Betis EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el partido de Real Madrid vs Real Betis por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Betis EN VIVO hoy por LaLiga en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Real Madrid vs Real Betis por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Betis EN VIVO hoy por LaLiga en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Real Madrid vs Real Betis por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Betis EN VIVO hoy por LaLiga en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Real Madrid vs Real Betis por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Betis EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Real Betis por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

izzi

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Betis EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Real Betis por la fecha 4 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ABC, ESPN Deportes, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de espn+.

ABC

ESPN+

ESPN Deportes