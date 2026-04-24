Real Madrid visita al Real Betis este viernes 24 de abril del 2026 por la jornada 33 de LaLiga en el estadio La Cartuja. Los de la ‘Casa Blanca’ llegan de una victoria crucial ante Alavés que lo mantiene con vida en la pelea por LaLiga. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Real Madrid vs Real Betis EN VIVO por LaLiga?
El partido de Real Madrid vs Real Betis será transmitido a través de DirecTV para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 33 de LaLiga EA Sports. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Betis EN VIVO por LaLiga?
El partido de Real Madrid vs Real Betis por la fecha 33 de LaLiga EA Sports empieza a las 2:30 PM de Perú este viernes 24 de abril del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
- Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 PM
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
- España: 9:00 PM
¿Qué canal transmite Real Madrid vs Real Betis EN VIVO por LaLiga?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|2:00 PM
|DirecTV
|DGO
|Colombia
|2:00 PM
|DirecTV
|DGO
|Ecuador
|2:00 PM
|DirecTV
|DGO
|Argentina
|4:00 PM
|DirecTV
|DGO
|Brasil
|4:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Paraguay
|4:00 PM
|DirecTV
|DGO
|Uruguay
|4:00 PM
|DirecTV
|DGO
|Chile
|4:00 PM
|DirecTV
|DGO
|Bolivia
|3:00 PM
|Tigo Sports
|Tigo Sports+
|Venezuela
|3:00 PM
|DirecTV
|DGO
|Costa Rica
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Honduras
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|El Salvador
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Guatemala
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|México
|1:00 PM
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Estados Unidos
|3:00 PM
|ESPN Deportes
|fuboTV
|España
|9:00 PM
|LaLiga TV
|Movistar+
Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Real Betis por LaLiga
- Fecha: Viernes 24 de abril del 2026
- Partido: Real Madrid vs Real Betis
- Horario: 9:00 PM hora de Madrid, España.
- Canal: DirecTV, DGO, Sky Sports, DAZN, LaLiga TV y Movistar Plus.
- Estadio: La Cartuja.
¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Real Betis EN VIVO por LaLiga?
En México, el juego de Real Madrid vs Real Betis lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.
¿En qué canal de España ver, Real Madrid vs Real Betis por LaLiga?
En España, el partido de Real Madrid vs Real Betis será transmitido a través de DAZN, Movistar Plus+ y LaLiga TV por la fecha 33 de LaLiga.
¿Dónde ver en Perú, Real Madrid vs Real Betis por LaLiga?
En Perú, el partido de Real Madrid vs Real Betis será transmitido a través de DirecTV, DSports y DGO por la fecha 33 de LaLiga.
¿Dónde ver en Estados Unidos, Real Madrid vs Real Betis por LaLiga?
En Estados Unidos, Real Madrid vs Real Betis será transmitido a través de ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App por la fecha 33 de LaLiga.
Alineaciones de Real Madrid vs Real Betis por LaLiga
- Real Madrid: Lunin; Trent, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham; Mbappé y Vinicius.
- Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo; Amrabat, Fornals; Antony, Fidalgo, Abde; Cucho.