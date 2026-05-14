El partido entre Real Madrid y Real Oviedo por la fecha 36 de LaLiga 2026 genera gran expectativa entre los aficionados. El conjunto blanco busca consolidarse en la tabla, mientras que el Oviedo quiere dar el golpe en uno de los escenarios más difíciles del fútbol europeo.

A continuación, conoce todos los detalles para ver el partido EN VIVO desde España, Perú y México.

Revisa los horarios y los canales de TV para ver el partido Real Madrid vs Real Oviedo este jueves 14 de mayo por LaLiga desde el estadio Santiago Bernabéu. / ALEXANDRA BEIER

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Real Oviedo?

El encuentro se disputará en los siguientes horarios según tu país:

España: 21:00 horas

21:00 horas Perú: 14:00 horas

14:00 horas México: 13:00 horas

Este duelo corresponde a la jornada 36 de LaLiga, una fecha clave en la recta final del campeonato.

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO?

Si buscas dónde ver el partido en TV, aquí tienes las opciones principales:

España: Movistar LaLiga

Movistar LaLiga Perú: DSports

DSports México: Sky Sports

Estos canales cuentan con los derechos oficiales para transmitir LaLiga en sus respectivas regiones.

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Oviedo online y streaming?

Para ver el partido vía streaming desde tu celular, tablet o computadora, estas son las plataformas disponibles:

España: Movistar+ (app y web)

Movistar+ (app y web) Perú: DGO (DirecTV GO)

DGO (DirecTV GO) México: Blue To Go Video Everywhere

Estas opciones permiten seguir el partido EN VIVO online con acceso mediante suscripción.

Real Madrid vs Real Oviedo: previa del partido

El Real Madrid llega a este compromiso con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el título o asegurar posiciones europeas. Con figuras de primer nivel, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti apunta a cerrar la temporada con autoridad.

Por su parte, el Real Oviedo afronta este duelo como una oportunidad histórica para sumar ante uno de los gigantes del fútbol mundial. Su objetivo será competir con orden y aprovechar cualquier oportunidad.

¿Dónde se juega el Real Madrid vs Real Oviedo?

El partido se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial.