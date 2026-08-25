Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan este miércoles 26 de agosto del 2026 en partido pendiente por la primera jornada de LaLiga en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco llega a este compromiso tras vencer 2-1 al Espanyol como visitante y sumar tres puntos claves en el debut. Ahora, el equipo de Jose Mourinho deberá mantener ese camino para instalarse en los primeros lugares del certamen. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Real Sociedad HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+, DGO, Sky Sports, ESPN+ y Movistar+ transmiten el partido de Real Madrid vs. Real Sociedad por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad el miércoles 26 de agosto por la fecha 1 de LaLiga desde el Santiago Bernabéu.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 26 de agosto del 2026 desde el Santiago Bernabéu.

Para España, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad será transmitido a través de GOL, LaLiga TV y Movistar+ por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Real Sociedad será televisado por ESPN y Disney+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports e izzi.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad será transmitido a través de ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad HOY por LaLiga?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga

Fecha: miércoles 26 de agosto del 2026

miércoles 26 de agosto del 2026 Partido: Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid vs Real Sociedad Hora: 1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU)

1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU) Canales TV: ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes

ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes Streaming: Disney+, fuboTV, izzi y Movistar+

Disney+, fuboTV, izzi y Movistar+ Estadio: Santiago Bernabéu

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por LaLiga TV y Movistar TV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

LaLiga TV

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO hoy por LaLiga en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO hoy por LaLiga en Chile?

En Chile, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO hoy por LaLiga en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO hoy por LaLiga en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO hoy por LaLiga en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO hoy por LaLiga en Paraguay?

En Paraguay, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+.

ESPN

Disney+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

izzi

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN Deportes y fuboTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de ESPN+.

fuboTV

ESPN+

ESPN Deportes