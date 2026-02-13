¿Qué canales transmiten Real Madrid vs Real Sociedad en vivo y a qué hora van a jugar por LaLiga EA Sports?

Real Madrid recibe a Real Sociedad este sábado 14 de febrero del 2026 por la fecha 24 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo de Álvaro Arbeloa buscará una nueva victoria que le permite mantenerse cerca del líder Barcelona y sostener su buen rendimiento en el campeonato doméstico. Para la ‘Casa Blanca’ es importante una victoria, pues la próxima semana visitará al Benfica por los playoffs de la Champions League. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga?
La transmisión del partido entre Real Madrid vs Real Sociedad por la jornada 24 de LaLiga será transmitido en ESPN y Disney Plsu Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLiga TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga?
¿Qué canal transmite Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Honduras
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|El Salvador
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Guatemala
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|México
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Estados Unidos
|4:00 p.m.
|ESPN Deportes
|fuboTV
|España
|9:00 p.m.
|LaLiga TV
|Movistar+
Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga
- Fecha: Sábado 14 de febrero del 2026
- Partido: Real Madrid vs Real Sociedad
- Horario: 3:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: ESPN, Disney Plus Premium, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar+.
- Estadio: Santiago Bernabéu.
¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga?
En México, el juego de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.
¿En qué canal ver, Real Madrid vs Real Sociedad en España?
En España, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga lo televisa Movistar Plus+ y LaLiga TV.
¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Real Sociedad en Perú?
En Perú, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga lo transmite ESPN y Disney Plus Premium, al igual que en toda Sudamérica.
Posibles alineaciones de Real Madrid vs Real Sociedad
- Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Trent Alexander-Arnold; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.
- Alineación de Real Sociedad: Álex Remiro; Sergio Gómez, Duje Ćaleta-Car, Jon Martín, Jon Aramburu; Beñat Turrientes, Jon Gorrotxategi, Gonçalo Guedes, Carlos Soler, Pablo Marín; Mikel Oyarzabal.