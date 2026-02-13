¿Qué canales transmiten Real Madrid vs Real Sociedad en vivo y a qué hora van a jugar por LaLiga EA Sports?

Por Redacción EC

recibe a este sábado 14 de febrero del 2026 por la fecha 24 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo de Álvaro Arbeloa buscará una nueva victoria que le permite mantenerse cerca del líder Barcelona y sostener su buen rendimiento en el campeonato doméstico. Para la ‘Casa Blanca’ es importante una victoria, pues la próxima semana visitará al Benfica por los playoffs de la Champions League. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Real Sociedad por la jornada 24 de LaLiga será transmitido en ESPN y Disney Plsu Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLiga TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Real Sociedad y los horarios para ver partido por la fecha 24 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu.
Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Real Sociedad y los horarios para ver partido por la fecha 24 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú3:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia3:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Ecuador3:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Argentina5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Brasil5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Paraguay5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Uruguay5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Chile5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Bolivia4:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Venezuela4:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Costa Rica2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
Honduras2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
El Salvador2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
Guatemala2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
México2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
Estados Unidos4:00 p.m.ESPN DeportesfuboTV
España9:00 p.m.LaLiga TVMovistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga

  • Fecha: Sábado 14 de febrero del 2026
  • Partido: Real Madrid vs Real Sociedad
  • Horario: 3:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: ESPN, Disney Plus Premium, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar+.
  • Estadio: Santiago Bernabéu.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Real Sociedad en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga lo televisa Movistar Plus+ y LaLiga TV.

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver el partido por la fecha 24 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver el partido por la fecha 24 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Real Sociedad en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga lo transmite ESPN y Disney Plus Premium, al igual que en toda Sudamérica.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Real Sociedad

  • Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Trent Alexander-Arnold; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.
  • Alineación de Real Sociedad: Álex Remiro; Sergio Gómez, Duje Ćaleta-Car, Jon Martín, Jon Aramburu; Beñat Turrientes, Jon Gorrotxategi, Gonçalo Guedes, Carlos Soler, Pablo Marín; Mikel Oyarzabal.

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Mira Espn en directo: dónde transmiten Real Madrid vs Real Sociedad, por la fecha 24 de LaLiga
España

Mira Espn en directo: dónde transmiten Real Madrid vs Real Sociedad, por la fecha 24 de LaLiga

Real Madrid vs Real Sociedad: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 24 de LaLiga
España

Real Madrid vs Real Sociedad: horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 24 de LaLiga

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs Real Sociedad en vivo y a qué hora van a jugar por LaLiga EA Sports?
España

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs Real Sociedad en vivo y a qué hora van a jugar por LaLiga EA Sports?

Resumen del partido, Barcelona vs Atlético Madrid (0-4) por semifinal de Copa del Rey | VIDEO
España

Resumen del partido, Barcelona vs Atlético Madrid (0-4) por semifinal de Copa del Rey | VIDEO