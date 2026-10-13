Real Madrid vs Roma EN VIVO se enfrentan este miércoles 14 de octubre del 2026 en el estadio Olímpico de Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League. El cuadro merengue llega como favorito luego de vencer 2-1 a Inter en su debut y tendrá en Vinícius Jr. a su máxima figura y una de sus principales armas. Por su parte, el conjunto italiano empató 1-1 ante Fenerbahce y necesita sumar de a tres como local para mantenerse en carrera. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs Roma HOY por TV ONLINE? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido de Real Madrid vs Roma para Perú y Sudamérica.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs Roma el miércoles 14 de octubre por la fecha 2 de la Champions League desde el Olímpico de Roma.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Roma EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Roma EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 14 de octubre del 2026 desde el estadio Olímpico de Roma.

Para España, el partido de Real Madrid vs Roma será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Roma será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Perú y Sudamérica. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de FOX One y FOX+.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Roma será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univision NOW y ViX.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Roma HOY por Champions League?

El partido se juega este miércoles 14 de octubre del 2026. Estos son los horarios para seguir el encuentro en vivo según tu país:

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Roma por UEFA Champions League

Fecha: miércoles 14 de octubre del 2026

miércoles 14 de octubre del 2026 Partido: Real Madrid vs Roma

Real Madrid vs Roma Hora: 3:00 p.m. ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI/PAR/URU/BRA)

3:00 p.m. ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI/PAR/URU/BRA) Canales TV: ESPN, FOX One, Movistar Liga de Campeones, TUDN USA y UniMás

ESPN, FOX One, Movistar Liga de Campeones, TUDN USA y UniMás Streaming: Disney+ Premium, FOX+, Paramount+, Univision NOW, ViX y Movistar+

Disney+ Premium, FOX+, Paramount+, Univision NOW, ViX y Movistar+ Estadio: Olímpico de Roma

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Roma EN VIVO hoy por UEFA Champions League en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por Movistar Liga de Campeones y también podrá verse vía streaming a través de Movistar+.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Roma EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 2 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 2

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Roma EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 2 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 2

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Roma EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Roma EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Paraguay?

En Paraguay, el partido de Real Madrid vs Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 2 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 2

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Roma EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Real Madrid vs Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 2 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 2

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Roma EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Chile?

En Chile, el partido de Real Madrid vs Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Roma EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Real Madrid vs Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 2 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 2

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Roma EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Real Madrid vs Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 2 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 2

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Roma EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Real Madrid vs Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 2 y también podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 2

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Roma EN VIVO hoy por UEFA Champions League en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO a través de FOX One y también podrá seguirse vía streaming mediante FOX+.

FOX One

FOX+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Roma EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Roma por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO a través de Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univision NOW y ViX.

Paramount+

TUDN USA

UniMás

Univision NOW

ViX