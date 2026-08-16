Real Madrid y Schalke 04 se enfrentan hoy, domingo 16 de agosto del 2026 por partido de pretemporada en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. El conjunto dirigido por José Mourinho llega en una condición invicta a este último ensayo. Tras cosechar un empate ante la Fiorentina (2-2) y victorias ajustadas sobre el Ferencváros (1-2) y el Deportivo de La Coruña (0-1), los madridistas buscan consolidar su funcionamiento táctico. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Schalke 04 HOY por TV ONLINE? Real Madrid TV, RM Play, RTVE, La 1 y Movistar+ transmiten el partido de Real Madrid vs. Schalke 04 por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. Schalke 04 el dominog 16 de agosto del 2026 por amistoso de pretemporada desde el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. / Diego Souto

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Schalke 04 EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Schalke 04 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 16 de agosto del 2026 desde el estadio Veltins-Arena de Gelsenkirchen.

Para España, el partido de Real Madrid vs Schalke 04 será transmitido a través de RTVE, TVE La 1, Real Madrid TV, RM Play, fuboTV y Movistar+ por TV Abierta, cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Schalke 04 será televisado por RM Play y Real Madrid TV para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de RM Play y Real Madrid TV.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Schalke 04, será transmitido a través de RM Play y Real Madrid TV. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+, fuboTV, DAZN, FOX One y FOx Deportes.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Schalke 04 por HOY?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 12:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 11:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 10:00 horas.

México: 9:00 horas.

Estados Unidos (ET): 11:00 horas.

España: 17:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Schalke 04 por partido amistoso

Fecha: domingo 16 de agosto del 2026

domingo 16 de agosto del 2026 Partido: Real Madrid vs Schalke 04

Real Madrid vs Schalke 04 Hora: 11:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT (USA); 10:00 (PER/COL/ECU); 12:00 (ARG/URU)

11:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT (USA); 10:00 (PER/COL/ECU); 12:00 (ARG/URU) Canales TV: DAZN, Real Madrid TV, Claro Sports, La 1 y RTVE

DAZN, Real Madrid TV, Claro Sports, La 1 y RTVE Streaming: fuboTV, RM Play y RTVE Play

fuboTV, RM Play y RTVE Play Estadio: Veltins-Arena de Gelsenkirchen

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Schalke 04 EN VIVO hoy por amistoso en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Schalke 04 por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Real Madrid TV, RTVE, La 1, TVE, Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RTVE Play, RM Play y fuboTV.

Real Madrid TV

RTVE

RM Play

La 1

TVE

Movistar+

fuboTV

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Schalke 04 EN VIVO hoy por amistoso en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Schalke 04 por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Claro Sports, Real Madrid TV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RM Play.

Real Madrid TV

Claro Sports

RM Play

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Schalke 04 EN VIVO hoy por amistoso en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Schalke 04 por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Claro Sports y Real Madrid TV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RM Play.

Real Madrid TV

RM Play

Claro Sports

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Schalke 04 EN VIVO hoy por amistoso en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Schalke 04 por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Claro Sports y Real Madrid TV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RM Play.

Real Madrid TV

RM Play

Claro Sports

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Schalke 04 EN VIVO hoy por amistoso en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Schalke 04 por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por Claro Sports y Real Madrid TV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de RM Play.

Real Madrid TV

RM Play

Claro Sports

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Schalke 04 EN VIVO hoy por amistoso en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Schalke 04 por amistoso de pretemporada se transmitirá EN VIVO por FOX One y DAZN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX Deportes y fuboTV.

FOX One

FOX Deportes

DAZN

fuboTV