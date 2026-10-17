Real Madrid recibe a Sevilla en el Santiago Bernabéu por la jornada 9 de LaLiga. El partido se jugará este domingo 18 de octubre del 2026 a partir de las 2:00 PM (hora peruana) y 9:00 PM (hora española). Los dirigidos por José Mourinho se ubican en el cuarto lugar con 18 puntos, con bajas sensibles en su plantilla como la de Vinícius Júnior por sanción. Por su parte, el Sevilla marcha quinto en la clasificación con 14 unidades y mantiene una racha invicta jugando fuera de casa. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Sevilla HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+ Premium, Movistar+, LaLiga TV, Sky Sports, izzi y ESPN+ transmiten el partido de Real Madrid vs. Sevilla por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. Sevilla el domingo 18 de octubre por la fecha 9 de LaLiga desde el estadio Santiago Bernabéu. / BURAK AKBULUT

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Sevilla EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Sevilla EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 18 de octubre.

Para España, el partido de Real Madrid vs Sevilla será transmitido a través de LaLiga TV y Movistar+ por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Sevilla será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports e izzi.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Sevilla, será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de ABC, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Sevilla HOY por LaLiga?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Sevilla por LaLiga

Fecha: domingo 18 de octubre del 2026

domingo 18 de octubre del 2026 Partido: Real Madrid vs Sevilla

Real Madrid vs Sevilla Hora: 1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU)

1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU) Canales TV: Movistar LaLiga, ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes

Movistar LaLiga, ESPN, Sky Sports, ESPN Deportes Streaming: fuboTV, Disney+ Premium, izzi, Movistar+ y ABC

fuboTV, Disney+ Premium, izzi, Movistar+ y ABC Estadio: Santiago Bernabéu

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Sevilla por la fecha 9 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de LaLiga TV.

LaLiga TV

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Sevilla por la fecha 9 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en Colombia?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Sevilla por la fecha 9 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Argentina, el partido de Real Madrid vs Sevilla por la fecha 9 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Sevilla por la fecha 9 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

izzi

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Sevilla EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Sevilla por la fecha 9 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por ABC, ESPN Deportes, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de espn+.

ABC

ESPN+

ESPN Deportes