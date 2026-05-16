El partido entre Real Madrid y Sevilla por la fecha 37 de LaLiga 2026 genera gran expectativa entre los aficionados. El conjunto blanco busca cerrar de la mejor manera la temporada liguera, mientras que el Sevilla quiere dar el golpe de local y meterse a puestos de torneo internacional.

A continuación, conoce todos los detalles para ver el partido EN VIVO desde España, Perú y México.

Revisa los horarios y los canales de TV para ver el partido Real Madrid vs Sevilla este domingo 17 de mayo por LaLiga desde el estadio Sánchez Pizjuán.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Sevilla?

El encuentro se disputará en los siguientes horarios según tu país:

España: 19:00 horas

19:00 horas Perú: 12:00 horas

12:00 horas México: 11:00 horas

Este duelo corresponde a la jornada 37 de LaLiga, una fecha clave en la recta final del campeonato.

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Sevilla EN VIVO?

Si buscas dónde ver el partido en TV, aquí tienes las opciones principales:

España: Movistar LaLiga

Movistar LaLiga Perú: ESPN

ESPN México: Sky Sports

Estos canales cuentan con los derechos oficiales para transmitir LaLiga en sus respectivas regiones.

¿Dónde ver Real Madrid vs Sevilla online y streaming?

Para ver el partido vía streaming desde tu celular, tablet o computadora, estas son las plataformas disponibles:

España: Movistar+ (app y web)

Movistar+ (app y web) Perú: Disney+

Disney+ México: Sky Sports+

Estas opciones permiten seguir el partido EN VIVO online con acceso mediante suscripción.

Real Madrid vs Sevilla: previa del partido

El Real Madrid llega a este compromiso con la obligación de sumar tres puntos para cerrar de la mejor manera la temporada liguera. Con figuras de primer nivel, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa necesita llenarse de confianza para calmar los ánimos de los hinchas madridistas.

Por su parte, Sevilla afronta este duelo como una oportunidad para quedarse con los tres puntos y meterse a un torneo internacional. Su objetivo será competir con orden y aprovechar cualquier oportunidad.

¿Dónde se juega el Real Madrid vs Sevilla?

El partido se disputará en el Estadio Sánchez Pizjuán, casa del Sevilla, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial.