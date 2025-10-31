Real Madrid enfrentará a Valencia por la jornada 11 de LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu. Luego de que los madridistas se quedaran con El Clásico el fin de semana pasado, van por una nueva victoria que les permita mantener la ventaja ante sus seguidores en la tabla de posiciones.
El partido entre Real Madrid vs Valencia se verá por DIRECTV en toda Sudamérica, incluyendo países como: Perú, Argentina, Colombia, Chile, entre otros. Por otro lado, en España se televisará por Movistar+.
¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia EN VIVO?
El partido de Real Madrid vs. Valencia EN VIVO por la fecha 11 de LaLiga, será transmitido por el canal de DirecTV y DGO en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+ y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Cómo ver Real Madrid vs. Valencia en Perú?
El partido de Real Madrid vs. Valencia EN VIVO será transmitido por DirecTV y DGO para todo el Perú mediante cable y streaming.
¿Dónde televisan, Real Madrid vs. Valencia en España?
El Clásico de Real Madrid vs. Valencia EN VIVO por LaLiga será transmitido por Movistar+, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video para toda España mediante cable y streaming.
¿En qué canales ver Real Madrid vs. Valencia en México?
El partido de Real Madrid vs. Valencia EN VIVO será transmitido por Sky Sports para todo México mediante cable y streaming.
Canal TV para ver Real Madrid vs. Valencia en Estados Unidos
El partido de Real Madrid vs. Valencia EN VIVO será transmitido por ESPN Select, ESPN Deportes y fuboTV para todo Estados Unidos mediante cable y streaming.
Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Valencia por LaLiga
- Fecha: Sábado 1 de noviembre 2025
- Partido: Real Madrid vs. Valencia por LaLiga
- Horario: 15:00 horas de Lima, Perú
- Canal: DirecTV Sports | Streaming: DGO
- Estadio: Santiago Bernabéu
Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Valencia
- Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.
- Alineación de Valencia: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayá; Pepelu, Javi Guerra, Rioja, Diego López; Hugo Duro y Danjuma.