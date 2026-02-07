Canales para ver Real Madrid vs Valencia y a qué hora juegan por LaLiga

Real Madrid visita a Valencia este domingo 8 de febrero del 2026 por la fecha 23 de LaLiga en el estadio de Mestalla. Los de la ‘Casa Blanca’ necesitan de una victoria para no despegarse del líder. Barcelona. Además, buscan dejar atrás el partido polémico ante Rayo Vallecano que se jugó en el Santiago Bernabéu, donde ganaron 2-1 en el último minuto con gol de Kylian Mbappé. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Valencia por la jornada 23 de LaLiga será transmitido en DirecTV y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Valencia y los horarios para ver partido por la fecha 23 de LaLiga en el estadio de Mestalla. / FILIPE AMORIM

¿A qué hora juega Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. DirecTV DGO Colombia 3:00 p.m. DirecTV DGO Ecuador 3:00 p.m. DirecTV DGO Argentina 5:00 p.m. DirecTV DGO Brasil 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 5:00 p.m. DirecTV DGO Uruguay 5:00 p.m. DirecTV DGO Chile 5:00 p.m. DirecTV DGO Bolivia 4:00 p.m. DirecTV DGO Venezuela 4:00 p.m. DirecTV DGO Costa Rica 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Honduras 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ México 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 4:00 p.m. ESPN Deportes fuboTV España 9:00 p.m. DAZN DAZN, Movistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Valencia por LaLiga

Fecha : Domingo 8 de febrero del 2026

: Domingo 8 de febrero del 2026 Partido : Real Madrid vs Valencia

: Real Madrid vs Valencia Horario : 3:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 3:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : DirecTV, Sky Sports, DAZN y Movistar+.

: DirecTV, Sky Sports, DAZN y Movistar+. Estadio: Mestalla

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Real Madrid vs Valencia por la fecha 23 de LaLiga lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Valencia en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Valencia por la fecha 23 de LaLiga lo televisa DAZN y Movistar Plus+.

¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Valencia en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Valencia por la fecha 23 de LaLiga lo transmite DirecTV y DGO, al igual que en toda Sudamérica.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Valencia

Alineación de Real Madrid : Stole Dimitrievski, Gayà, Copete, Cömert, Foulquiar, Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma, Lucas Beltrán y Hugo Duro

: Stole Dimitrievski, Gayà, Copete, Cömert, Foulquiar, Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma, Lucas Beltrán y Hugo Duro Alineación de Valencia: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Güler, Tchouaméni, Brahim, Rodrygo, Mbappé y Mastantuono.