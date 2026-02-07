Canales para ver Real Madrid vs Valencia y a qué hora juegan por LaLiga

Por Redacción EC

visita a Valencia este domingo 8 de febrero del 2026 por la fecha 23 de LaLiga en el estadio de Mestalla. Los de la ‘Casa Blanca’ necesitan de una victoria para no despegarse del líder. Barcelona. Además, buscan dejar atrás el partido polémico ante Rayo Vallecano que se jugó en el Santiago Bernabéu, donde ganaron 2-1 en el último minuto con gol de Kylian Mbappé. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Valencia por la jornada 23 de LaLiga será transmitido en DirecTV y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN, Movistar+ y LaLiga TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Valencia y los horarios para ver partido por la fecha 23 de LaLiga en el estadio de Mestalla.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú3:00 p.m.DirecTVDGO
Colombia3:00 p.m.DirecTVDGO
Ecuador3:00 p.m.DirecTVDGO
Argentina5:00 p.m.DirecTVDGO
Brasil5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Paraguay5:00 p.m.DirecTVDGO
Uruguay5:00 p.m.DirecTVDGO
Chile5:00 p.m.DirecTVDGO
Bolivia4:00 p.m.DirecTVDGO
Venezuela4:00 p.m.DirecTVDGO
Costa Rica2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
Honduras2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
El Salvador2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
Guatemala2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
México2:00 p.m.Sky SportsSky Sports+
Estados Unidos4:00 p.m.ESPN DeportesfuboTV
España9:00 p.m.DAZNDAZN, Movistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Valencia por LaLiga

  • Fecha: Domingo 8 de febrero del 2026
  • Partido: Real Madrid vs Valencia
  • Horario: 3:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: DirecTV, Sky Sports, DAZN y Movistar+.
  • Estadio: Mestalla
Real Madrid vs Valencia por la fecha 23 de LaLiga en el estadio de Mestalla.
¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Real Madrid vs Valencia por la fecha 23 de LaLiga lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Valencia en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Valencia por la fecha 23 de LaLiga lo televisa DAZN y Movistar Plus+.

Real Madrid vs Valencia por la fecha 23 de LaLiga en el estadio de Mestalla.
¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Valencia en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Valencia por la fecha 23 de LaLiga lo transmite DirecTV y DGO, al igual que en toda Sudamérica.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Valencia

  • Alineación de Real Madrid: Stole Dimitrievski, Gayà, Copete, Cömert, Foulquiar, Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma, Lucas Beltrán y Hugo Duro
  • Alineación de Valencia: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Güler, Tchouaméni, Brahim, Rodrygo, Mbappé y Mastantuono.

