Real Madrid vs Villarreal EN VIVO : se enfrentan por la jornada 21 de la LaLiga en el Estadio de la Cerámica. Los blancos llegan a este partido con el ánimo al tope tras golear 6-1 al Móncado en Champions League y buscarán mantener la intensidad jugando en un campo complicado ante su rival. Por su parte, Villarreal está tercero en la tabla y necesita sumar tres puntos para acercarse al líder Barcelona. A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal EN VIVO por LaLiga?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Villarreal por la jornada 21 de LaLiga será transmitido en ESPN y Disney+ para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.

Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLigaTV.

Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes, ESPN Select y fuboTV.

Revisa qué canales transmiten el partido de Real Madrid vs Villarreal y los horarios para ver el partido por la fecha 21 de LaLiga desde el Estadio de la Cerámica.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Villarreal EN VIVO por LaLiga?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Villarreal EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Honduras 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ El Salvador 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Guatemala 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ México 2:00 p.m. Sky Sports Sky Sports+ Estados Unidos 3:00 p.m. ESPN Deportes fuboTV España 9:00 p.m. Movistar Movistar+

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Villarreal por LaLiga

Fecha : Sábado 24 de enero del 2026

: Sábado 24 de enero del 2026 Partido : Real Madrid vs Villarreal

: Real Madrid vs Villarreal Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, Movistar Plus, fuboTV.

: ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, Movistar Plus, fuboTV. Estadio: La Cerámica.

¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Villarreal EN VIVO por LaLiga?

En México, el juego de Real Madrid vs Villarreal lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido tambié va a través de Sky Sports.

Real Madrid vs Villarreal EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 21 de LaLiga desde el Estadio de la Cerámica.

¿En qué canal ver, Real Madrid vs Villarreal en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Villarreal lo televisa Movistar TV y Movistar Plus+.

¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Villarreal en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Villarreal lo transmite ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Villarreal

Alineación de Real Madrid : Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Guler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Franco Mastantuono o Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinícius.

: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Guler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Franco Mastantuono o Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinícius. Alineación de Villarreal: Luiz Junior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga y Alfonso Pedraza; Tajon BBuchanan, Pape Gueye, Dani Parejo y Alberto Moleiro; Gerard Moreno y Georges Mikautadze.

¿Dónde juega Real Madrid vs Villarreal por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs Villarreal por LaLiga se jugará en el Estadio de la Cerámica, que es un recinto deportivo propiedad del Villarreal, ubicado en la calle Blasco Ibáñez, junto a la Plaza del Labrador, en Castellón, España. Se inauguró el 17 de junio de 1923 y su aforo actualmente es de 23 500 espectadores.​​