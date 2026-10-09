Por Joao Muñoz Tineo

Real Madrid vs. Villarreal se enfrentan por la jornada 8 de LaLiga en el Estadio Camp Nou. El partido se jugará este sábado 10 de octubre del 2026 a partir de las 2:00 PM (horario peruano) y 9:00 PM (hora de España). Real Madrid (4.º con 15 puntos) busca recuperarse tras perder el derbi contra el Atlético Madrid. Por su parte, el “Submarino Amarillo” (9.º con 8 puntos) llega con un impulso de dos triunfos consecutivos. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Villarreal HOY por TV ONLINE? DirecTV, DGO, Movistar+, LaLiga TV, Sky Sports, izzi y ESPN+ transmiten el partido de Real Madrid vs. Villarreal por televisión abierta, cable y streaming.

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