Real Madrid vs. Villarreal se enfrentan por la jornada 8 de LaLiga en el Estadio Camp Nou. El partido se jugará este sábado 10 de octubre del 2026 a partir de las 2:00 PM (horario peruano) y 9:00 PM (hora de España). Real Madrid (4.º con 15 puntos) busca recuperarse tras perder el derbi contra el Atlético Madrid. Por su parte, el “Submarino Amarillo” (9.º con 8 puntos) llega con un impulso de dos triunfos consecutivos. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Villarreal HOY por TV ONLINE? DirecTV, DGO, Movistar+, LaLiga TV, Sky Sports, izzi y ESPN+ transmiten el partido de Real Madrid vs. Villarreal por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Real Madrid vs. Villarreal el sábado 10 de octubre por la fecha 8 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. / MATTHIEU MIRVILLE

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Villarreal EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Real Madrid vs Villarreal EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 10 de octubre del 2026 desde el estadio Santiago Bernabéu.

Para España, el partido de Real Madrid vs Villarreal será transmitido a través de LaLiga TV y Movistar+ por cable y streaming.

El partido de Real Madrid vs Villarreal será televisado por DirecTV y DGO para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Sky Sports e izzi.

En Perú, el partido de Real Madrid vs Villarreal, será transmitido a través de DirecTV y DGO. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de fuboTV, ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Villarreal HOY por LaLiga?

El partido de Real Madrid vs Villarreal por LaLiga empieza a las 9:00 PM (hora de España) y a las 2:00 PM (hora de Perú) este sábado 10 de octubre en el Santiago Bernabéu. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 4:00 PM

Chile / Bolivia / Venezuela: 3:00 PM

Colombia / Perú / Ecuador: 2:00 PM

México: 1:00 PM

Estados Unidos (ET): 3:00 PM

España: 9:00 PM

Horario, TV y dónde ver en vivo el Real Madrid vs Villarreal por LaLiga

Fecha: sábado 10 de octubre del 2026

sábado 10 de octubre del 2026 Partido: Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid vs Villarreal Hora: 1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU)

1:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU) Canales TV: Movistar Plus, DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes

Movistar Plus, DirecTV, Sky Sports, ESPN Deportes Streaming: fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y LaLiga TV Bar

fuboTV, DGO, izzi, Movistar+ y LaLiga TV Bar Estadio: Santiago Bernabéu

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Villarreal EN VIVO hoy por LaLiga en España?

En España, el partido de Real Madrid vs Villarreal por la fecha 8 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Movistar+, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de LaLiga TV.

LaLiga TV

Movistar+

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Villarreal EN VIVO hoy por LaLiga en Perú?

En Perú, el partido de Real Madrid vs Villarreal por la fecha 8 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Villarreal EN VIVO hoy por LaLiga en Argentina?

En Colombia, el partido de Real Madrid vs Villarreal por la fecha 8 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por DirecTV, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Villarreal EN VIVO hoy por LaLiga en México?

En México, el partido de Real Madrid vs Villarreal por la fecha 8 de LaLiga se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de izzi.

Sky Sports

izzi

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Villarreal EN VIVO hoy por LaLiga en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Real Madrid vs Villarreal por LaLiga se transmitirá EN VIVO por ESPN Deportes, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de fuboTV y espn+.

fuboTV

ESPN+

ESPN Deportes