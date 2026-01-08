El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid tuvo un punto de tensión entre el argentino Diego Simeone y el brasileño Vinícius Junior.

Un intercambio de palabras entre ambos que Simeone aseguró no recordar pero que acabó con amarilla tras enzarzarse por última vez cuando ‘Vini’ fue sustituido, mientras que Xabi Alonso catalogó la conducta del técnico del equipo rojiblanco como un mal ejemplo de deportista.

Una conversación en la que, según las cámaras de Movistar +, Simeone le dijo a Vinícius la siguiente frase: “Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo”.

Sin embargo, ya preguntado directamente Simeone sobre si reconocía esta frase, evitó responder: “No me acuerdo. Tengo memoria complicada”.