Real Madrid enfrenta a Barcelona en el Camp Nou este domingo 25 de noviembre a partir de las 3:00 PM (hora peruana) y 10:00 PM (hora de España) por la joranda 10 de LaLiga. El Clásico sumará un nuevo capítulo en la historia de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol. Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en 264 oportunidades y la paridad es absoluta: 106 victorias para cada uno y 52 empates. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Real Madrid vs. Barcelona? DirecTV pasa el partido en Sudamérica por cable y DGO por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, México, Estados Unidos, España, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en París.
¿En qué canal TV transmiten Real Madrid vs Barcelona EN VIVO por El Clásico de LaLiga?
El Clásico entre Real Madrid vs Barcelona será transmisión por DirecTV para todo el Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Y DGO lo transmite por streaming.
Por otro lado, en España lo transmiten por televisión en Movistar Plus+ y DAZD, y de manera online por Movistar+. En México, la transmisión va en exclusiva por izzi y Sky Sports por cable y streaming.
Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del partido va por ESPN+, ESPN Deportes y ABC. Estas señales las podrás ver por cable y streaming.
¿Dónde ver TV ONLINE, Real Madrid vs Barcelona por El Clásico de LaLiga?
La transmisión ONLINE del partido de Real Madrid vs Barcelona será a través de DGO en países de Latinoamérica, mientras que en México va por Sky+.
En España, la transmisión por streaming del partido del Madrid-Barca va por DAZN App y Movistar+ y en Estados Unidos a través de ESPN+ y ESPN App.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona HOY por El Clásico de LaLiga?
El Clásico entre Real Madrid vs Barcelona por LaLiga empieza a las 10:00 PM (hora de España) y a las 3:00 PM (hora de Perú) este domingo 25 de octubre en el Camp Nou.
¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona por El Clásico de LaLiga?
El Clásico entre Real Madridvs Barcelona se jugará este domingo 25 de octubre del 2026 en el estadio Camp Nou.