Real Madrid visita a Valencia por la jornada 12 de LaLiga desde el estadio Mestalla. El partido se jugará este sábado 7 de noviembre del 2026 a partir de las 3:00 PM. Los dirigios por Mourinho han encadenado una buena racha de victorias y buscan acercarse al líder FC Barcelona. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Real Madrid vs. Valencia? DirecTV pasa el partido en Sudamérica por cable y DGO por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, México, Estados Unidos, España, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en Mestalla.

Revisa qué canales TV transmiten el partido de Real Madrid vs Valencia por la fecha 12 de LaLiga desde el estadio Mestalla. / CESAR ORTIZ GONZALEZ

¿En qué canal TV transmiten Real Madrid vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

El partido entre Real Madrid vs Valencia será transmitido por DirecTV para todo el Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Y DGO lo transmite por streaming.

Por otro lado, en España lo transmiten por televisión en Movistar Plus+ y DAZN, y de manera online por Movistar+. En México, la transmisión va en exclusiva por izzi y Sky Sports por cable y streaming.

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del partido va por ESPN+, ESPN Deportes y ABC. Estas señales las podrás ver por cable y streaming.

¿Dónde ver TV ONLINE, Real Madrid vs Valencia por LaLiga?

La transmisión ONLINE del partido de Real Madrid vs Valencia será a través de DGO en países de Latinoamérica, mientras que en México va por Sky+.

En España, la transmisión por streaming del partido del Madrid-Valencia va por DAZN App y Movistar+ y en Estados Unidos a través de ESPN+ y ESPN App.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Valencia HOY por LaLiga?

El partido entre Real Madrid vs Valencia por LaLiga empieza a las 10:00 PM (hora de España) y a las 3:00 PM (hora de Perú) este sábado 7 de noviembre en Mestalla.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Valencia por LaLiga?

El partido entre Real Madrid vs Valencia se jugará este sábado 7 de noviembre del 2026 en el estadio Mestalla.