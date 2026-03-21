Barcelona recibe al Rayo Vallecano este domingo 22 de marzo del 2026 en el estadio Camp Nou por la jornada 29 de LaLiga. Los Blaugranas son los únicos líderes del torneo español a falta de pocas fechas para que termine y el partido contra el Rayo es crucial para sus ambiciones de ganar LaLiga. A continuación, revisa a qué hora juegan HOY, en qué canales transmiten y cómo ver ONLINE.
¿Dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga?
El partido de Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO será transmitido a través de DirecTV (DSports) para toda Sudamérica, incluyendo a Perú por la jornada 29 de LaLiga. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+, DAZN, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sly Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.
¿A qué hora juega Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga?
El partido de Barcelona vs Rayo Vallecano por la jornada 29 de LaLiga 2026 empieza a las 8:00 AM de Perú este domingo 22 de marzo del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 AM
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 AM
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 AM
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 AM
- España: 2:00 PM
¿Qué canal transmite Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|8:00 AM
|DirecTV
|DGO
|Colombia
|8:00 AM
|DirecTV
|DGO
|Ecuador
|8:00 AM
|DirecTV
|DGO
|Argentina
|10:00 AM
|DirecTV
|DGO
|Brasil
|10:00 AM
|ESPN 3 y Claro TV
|DGO
|Paraguay
|10:00 AM
|DirecTV
|DGO
|Uruguay
|10:00 AM
|DirecTV
|DGO
|Chile
|10:00 AM
|DirecTV
|DGO
|Bolivia
|9:00 AM
|DirecTV
|DGO
|Venezuela
|9:00 AM
|DirecTV
|DGO
|Costa Rica
|7:00 AM
|Sky Sports
|Sky+
|Honduras
|7:00 AM
|Sky Sports
|Sky+
|El Salvador
|7:00 AM
|Sky Sports
|Sky+
|Guatemala
|7:00 AM
|Sky Sports
|Sky+
|México
|7:00 AM
|Sky Sports
|Sky+
|Estados Unidos
|9:00 AM
|ESPN Deportes y ESPN Select
|fuboTV
|España
|2:00 PM
|Movistar LaLiga y DAZN
|Movistar+
Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga
- Fecha: Domingo 22 de marzo del 2026
- Partido: Barcelona vs Rayo Vallecano
- Horario: 8:00 AM hora de Perú y 2:00 PM hora de España.
- Canal: DirecTV, Sky Sports, Movistar+ y Movistar LaLiga.
- Estadio: Camp Nou.
¿Cómo ver en México, Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga?
En México, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports por la fecha 29 de LaLiga.
¿En qué canal ver, Barcelona vs Rayo Vallecano en España por LaLiga?
En España, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de DAZN, Movistar Plus+ y Movistar LaLiga por la fecha 29 de LaLiga.
¿Por qué canal ver, Barcelona vs Rayo Vallecano en Perú por LaLiga?
En Perú, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de DirecTV y DGO, al igual que en toda Sudamérica por la fecha 29 de LaLiga.
¿Qué canal transmite, Barcelona vs Rayo Vallecano en Estados Unidos por LaLiga?
En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de ESPN Select, fubo TV y ESPN Deportes por la fecha 29 de LaLiga.
¿En qué canal verBarcelona vs Rayo Vallecano en Argentina por LaLiga?
En Argentina, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de DirecTV y DGO por la fecha 29 de LaLiga.
¿En qué canal ver Barcelona vs Rayo Vallecano en Chile por LaLiga?
En Chile, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de DirecTV y DGO por la fecha 29 de LaLiga.
Alineaciones de Barcelona vs Rayo Vallecano
- Barcelona: Joan García; E. García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Marc Bernal, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.
- Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Alfonso Espino; Gerard Gumbau, Pedro Díaz, Óscar Valentín; Ilias Akhomach, Jorge De Frutos y Fran Pérez.