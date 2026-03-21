Barcelona recibe al Rayo Vallecano este domingo 22 de marzo del 2026 en el estadio Camp Nou por la jornada 29 de LaLiga. Los Blaugranas son los únicos líderes del torneo español a falta de pocas fechas para que termine y el partido contra el Rayo es crucial para sus ambiciones de ganar LaLiga. A continuación, revisa a qué hora juegan HOY, en qué canales transmiten y cómo ver ONLINE.

¿Dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO será transmitido a través de DirecTV (DSports) para toda Sudamérica, incluyendo a Perú por la jornada 29 de LaLiga. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+, DAZN, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sly Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.

Revisa qué canales transmitieron el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano por la jornada 29 de LaLiga EA Sports desde el estadio Camp Nou este domingo 22 de marzo del 2026. / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

¿A qué hora juega Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga?

El partido de Barcelona vs Rayo Vallecano por la jornada 29 de LaLiga 2026 empieza a las 8:00 AM de Perú este domingo 22 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 AM

7:00 AM Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 AM

8:00 AM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 AM

9:00 AM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 AM

10:00 AM España: 2:00 PM

¿Qué canal transmite Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 AM DirecTV DGO Colombia 8:00 AM DirecTV DGO Ecuador 8:00 AM DirecTV DGO Argentina 10:00 AM DirecTV DGO Brasil 10:00 AM ESPN 3 y Claro TV DGO Paraguay 10:00 AM DirecTV DGO Uruguay 10:00 AM DirecTV DGO Chile 10:00 AM DirecTV DGO Bolivia 9:00 AM DirecTV DGO Venezuela 9:00 AM DirecTV DGO Costa Rica 7:00 AM Sky Sports Sky+ Honduras 7:00 AM Sky Sports Sky+ El Salvador 7:00 AM Sky Sports Sky+ Guatemala 7:00 AM Sky Sports Sky+ México 7:00 AM Sky Sports Sky+ Estados Unidos 9:00 AM ESPN Deportes y ESPN Select fuboTV España 2:00 PM Movistar LaLiga y DAZN Movistar+

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga

Fecha : Domingo 22 de marzo del 2026

: Domingo 22 de marzo del 2026 Partido : Barcelona vs Rayo Vallecano

: Barcelona vs Rayo Vallecano Horario : 8:00 AM hora de Perú y 2:00 PM hora de España.

: 8:00 AM hora de Perú y 2:00 PM hora de España. Canal : DirecTV, Sky Sports, Movistar+ y Movistar LaLiga.

: DirecTV, Sky Sports, Movistar+ y Movistar LaLiga. Estadio: Camp Nou.

¿Cómo ver en México, Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga?

En México, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports por la fecha 29 de LaLiga.

Barcelona vs Rayo Vallecano por la jornada 29 de LaLiga EA Sports desde el estadio Camp Nou este domingo 22 de marzo del 2026. / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

¿En qué canal ver, Barcelona vs Rayo Vallecano en España por LaLiga?

En España, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de DAZN, Movistar Plus+ y Movistar LaLiga por la fecha 29 de LaLiga.

¿Por qué canal ver, Barcelona vs Rayo Vallecano en Perú por LaLiga?

En Perú, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de DirecTV y DGO, al igual que en toda Sudamérica por la fecha 29 de LaLiga.

¿Qué canal transmite, Barcelona vs Rayo Vallecano en Estados Unidos por LaLiga?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de ESPN Select, fubo TV y ESPN Deportes por la fecha 29 de LaLiga.

¿En qué canal verBarcelona vs Rayo Vallecano en Argentina por LaLiga?

En Argentina, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de DirecTV y DGO por la fecha 29 de LaLiga.

¿En qué canal ver Barcelona vs Rayo Vallecano en Chile por LaLiga?

En Chile, el partido de Barcelona vs Rayo Vallecano será transmitido a través de DirecTV y DGO por la fecha 29 de LaLiga.

Alineaciones de Barcelona vs Rayo Vallecano

Barcelona: Joan García; E. García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Marc Bernal, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Joan García; E. García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Marc Bernal, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Alfonso Espino; Gerard Gumbau, Pedro Díaz, Óscar Valentín; Ilias Akhomach, Jorge De Frutos y Fran Pérez.