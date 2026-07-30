El FC Barcelona afronta este viernes 31 de julio su segundo amistoso de pretemporada cuando visite al Birmingham City en el estadio St Andrew’s Stadium, en Inglaterra. El equipo de Hansi Flick buscará seguir afinando detalles antes del inicio de LaLiga, en un encuentro que contará con varios jóvenes del primer equipo y la ausencia de los futbolistas que disputaron el Mundial 2026. ¿En qué canales transmiten Barcelona vs. Birmingham y a qué hora empieza el partido? Aquí te contamos todos los detalles.

Revisa qué canales transmiten el partido de Barcelona vs. Birminghan y los horarios para verlo el amistoso de preparación previo al inicio de la temporada 2026/2027. (Foto: FC Barcelona)

¿Dónde ver Barcelona vs. Birmingham EN VIVO por TV y streaming?

El partido amistoso entre Barcelona vs. Birmingham se podrá seguir por streaming a través de Barça Play para socios y suscriptores de Culers Premium, además del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para usuarios con el YouTube Pack Premium Members.

En Cataluña, el compromiso también será transmitido por TV3 y Esport3.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Birmingham?

Perú, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Bolivia, Venezuela y Chile: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 3:45 p.m.

3:45 p.m. México: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.

2:45 p.m. España: 8:45 p.m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Birmingham EN VIVO?

País Horario Canal TV Streaming Perú 1:45 p.m. — Barça Play / YouTube Pack Premium Members Colombia 1:45 p.m. — Barça Play / YouTube Pack Premium Members Ecuador 1:45 p.m. — Barça Play / YouTube Pack Premium Members Argentina 3:45 p.m. — Barça Play / YouTube Pack Premium Members Chile 2:45 p.m. — Barça Play / YouTube Pack Premium Members Uruguay 3:45 p.m. — Barça Play / YouTube Pack Premium Members Paraguay 3:45 p.m. — Barça Play / YouTube Pack Premium Members Bolivia 2:45 p.m. — Barça Play / YouTube Pack Premium Members Venezuela 2:45 p.m. — Barça Play / YouTube Pack Premium Members México 12:45 p.m. — Barça Play / YouTube Pack Premium Members Estados Unidos 2:45 p.m. ET — Barça Play / YouTube Pack Premium Members Cataluña 8:45 p.m. TV3, Esport3 Barça Play

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs. Birmingham EN VIVO

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Viernes 31 de julio de 2026 Partido: Barcelona vs. Birmingham City

Barcelona vs. Birmingham City Hora: 1:45 p.m. (Perú)

1:45 p.m. (Perú) Canales: TV3 y Esport3 (Cataluña)

TV3 y Esport3 (Cataluña) Streaming: Barça Play y canal oficial de YouTube del FC Barcelona (Pack Premium Members)

Barça Play y canal oficial de YouTube del FC Barcelona (Pack Premium Members) Estadio: St. Andrew’s (Birmingham)

¿En qué canal ver Barcelona vs. Birmingham EN VIVO en Perú?

En Perú, el amistoso entre Barcelona y Birmingham no contará con transmisión por televisión. El compromiso podrá verse exclusivamente mediante Barça Play o a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para los usuarios con membresía YouTube Pack Premium Members.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Birmingham EN VIVO en Argentina?

En Argentina, el amistoso entre Barcelona y Birmingham no contará con transmisión por televisión. El compromiso podrá verse exclusivamente mediante Barça Play o a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para los usuarios con membresía YouTube Pack Premium Members.

¿Qué canal pasa Barcelona vs. Birmingham EN VIVO en Colombia?

Para Colombia, el amistoso entre Barcelona y Birmingham no contará con transmisión por televisión. El compromiso podrá verse exclusivamente mediante Barça Play o a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para los usuarios con membresía YouTube Pack Premium Members.

¿En qué canal transmiten ver Barcelona vs. Birmingham EN VIVO en México?

Para México, el amistoso entre Barcelona y Birmingham no contará con transmisión por televisión. El compromiso podrá verse exclusivamente mediante Barça Play o a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para los usuarios con membresía YouTube Pack Premium Members.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Birmingham EN VIVO en España?

En España, el partido será transmitido por TV3 y Esport3 en Cataluña. Además, estará disponible para socios y suscriptores de Barça Play, así como para los miembros premium del canal oficial del FC Barcelona en YouTube.