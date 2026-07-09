España enfrenta a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 este viernes 10 de julio en Los Ángeles. El equipo comandado por Lamine Yamal se mantienen invictos en la Copa del Mundo, de 5 partidos jugados han ganado 4 y empatado tan solo 1 en fase de grupos. Por otro lado, Bélgica ha ido de menos a más en el Mundial y esperan dar un nuevo batacazo, luego de dejar al anfitrión eliminado. ¿Qué canales transmiten España vs. Bélgica por Mundial 2026? Conoce en qué canales ver el partido de España vs. Bélgica según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre España vs. Bélgica el viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Los Ángeles.

¿Qué canal transmite España vs. Bélgica EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre España vs. Bélgica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 10 de julio del 2026 desde el Estadio Los Ángeles.

Para España, el partido de España vs. Bélgica será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN, Movistar+, TDP, La 2 cat y fuboTV por TV Abierta, cable y streaming.

El partido de España vs. Bélgica será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

En Perú, el partido de España-Bélgica, será transmitido a través de América TV, Paramount+, DirecTV, DGO y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega España vs. Bélgica por Mundial 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 16:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 15:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 14:00 horas.

México: 13:00 horas.

Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

España: 21:00 horas.

¿Qué canal TV transmite España vs. Bélgica EN VIVO por Mundial 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 2:00PM América TV, DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+ México 1:00 PM ViX Estados Unidos 3:00 PM FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 4:00 PM Telefe, Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Ecuador 2:00 PM DirecTV Sports, Paramount+ y Disney+ Premium Colombia 2:00 PM Win, RCN, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Chile 3:00 PM DGO, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Venezuela 3:00 PM inter, DirecTV Sports, Paramount+ Bolivia 3:00 PM Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports Uruguay 4:00 PM Canal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DirecTV Sports, Paramount+ Brasil 4:00 PM Disney+ Premium y CazéTV Paraguay 4:00 PM Gen, Unicanal y Trece Puerto Rico 1:00 PM Telemundo y NAICOM Nicaragua 1:00 PM ViX y Tigo Sports Guatemala 1:00 PM FOX, Canal 10 y Tigo Sports Costa Rica 1:00 PM Teletica Canal 7, ViX y FOX+ República Dominicana 1:00 PM CDN Deportes y Pio Deportes Honduras 1:00 PM Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, ViX y HRN El Salvador 1:00 PM Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports y ViX España 9:00 PM RTVE, DAZN, La 1 y Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo el España vs. Bélgica por Mundial 2026

Fecha: viernes 10 de julio del 2026

viernes 10 de julio del 2026 Partido: España vs. Bélgica

España vs. Bélgica Hora: 13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR)

13:00 (MEX); 15:00 ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Win, DirecTV, América TV, RTVE, La 1, DAZN y Tigo Sports

Win, DirecTV, América TV, RTVE, La 1, DAZN y Tigo Sports Streaming: Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+

Paramount+, ViX, Disney+ Premium, DGO, fuboTV, Movistar+ Estadio: Los Ángeles

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica hoy por Mundial 2026 en Perú?

En Perú, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por América TV y DirecTV Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV

América TV

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en México?

En México, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

TUDN

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe, Flow Sports y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium, DGO y Paramount+.

DirecTV Sports

Telefe

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Flow Sports

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Win y DirecTV, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV

Win

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por AUF TV, Canal 5, DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

AUF TV

Canal 5

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Chile?

En Chile, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Chilevisión y DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

DGO

Disney+ Premium

Chilevisión

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por DirecTV Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

DirecTV Sports

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Unicanal, Trece, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Gen.

Unicanal

Trece

Gen

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Red Uno, Unitel y Tigo Sports, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Entel TV.

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

Entel TV

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo.

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Tubi

FOX One

SiriusXM FC

Futbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en España?

En España, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por RTVE La 1, DAZN y Movistar+, señales que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+

DAZN

Movistar+

RTVE

La 1

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten España vs. Bélgica EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido España vs. Bélgica por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Tigo Sports, señal que posee los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

Tigo Sports

ViX

¿Cuándo se juega el España vs. Bélgica por Mundial 2026?

El partido entre España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 se juega el viernes 10 de julio de 2026 en el estadio Los Ángeles.