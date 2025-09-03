Ver España vs. Bulgaria EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Nacional Vasil Levski por la penúltima jornada del Grupo E de las Eliminatorias al Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, a las 1:45 de la tarde (hora peruana), que son las 3:45 PM de Argentina, las 12:45 PM de México y las 8:45 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite el partido en Sudamérica, Sky Sports en México. En España lo televisa RTVE, La 1, Movistar Plus y fuboTV. En Estados Unidos lo pasa Fox Sports, Vix y fuboTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

