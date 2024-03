España vs. Colombia EN VIVO se enfrentarán este viernes 22 de marzo del 2024 por partido amistoso en el estadio Olímpico de Londres. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

ESPAÑA VS. COLOMBIA EN VIVO

¿CUÁNDO JUEGA ESPAÑA VS COLOMBIA?

El duelo por partido amistoso entre España vs. Colombia se disputará este viernes 22 de marzo del 2024 en el estadio Olímpico de Londres.

¿A QUÉ HORA JUEGA ESPAÑA VS COLOMBIA?

El partido entre España vs. Colombia está programado para jugarse a partir de las 15:30 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 14:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Chile: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Paraguay: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

España: 21:30 horas

¿EN QUÉ CANAL TRANSMITEN ESPAÑA VS COLOMBIA?

El amistoso entre España vs. Colombia por fecha FIFA será transmitido por el canal de RTVE y TVE LA 1 para toda España, mientras que para Colombia, la señal habilitada para emitir el partido es la de Caracol TV y RCN. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

¿DÓNDE VER TELEVISADO ESPAÑA VS COLOMBIA?

Para que puedas ver la transmisión televisada online del partido entre España vs. Colombia hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en Gol Caracol o LA 1. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

ALINEACIONES, ESPAÑA VS COLOMBIA

España: Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo, Rodri, Merino, Fabián, Nico Williams, Lamine Yamal y Morata.

Colombia: Ospina, Mosquera, Andrés Reyes, Brayan Vera, Velásquez, Ian Poveda, Campuzano, Ruiz, Gómez, Luis Díaz y Cucho.

CONVOCADOS DE ESPAÑA

Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) y Remiro (Real Sociedad)

Defensas: Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham) Jesús Navas (Sevilla), Le Normand (Real Sociedad), Vivian (Athletic), Laporte (Al Nassr), Pau Cubarsí (Barcelona), Grimaldo (Bayer Leverkusen) y Gayà (Valencia).

Centrocampistas: Rodrigo (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián (PSG), Sancet (Athletic) y Baena (Villarreal).

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Dani Olmo (RB Leipzig), Oyarzabal (Real Sociedad), Sarabia (Wolverhamtpon), Gerard Moreno (Villarreal), Joselu (Real Madrid) y Morata (Atlético).

Así llega España

El joven central del Barcelona Pau Cubarsí, junto a Dani Vivian, son las grandes novedades de la lista de España para los partidos amistosos contra Colombia y Brasil, anunciada este viernes por el seleccionador Luis de la Fuente.

Cubarsí, de 17 años, acude a su primera convocatoria con la selección española, cuya nómina desveló De La Fuente a través de un vídeo en las redes sociales de la Federación Española (RFEF).

El central deslumbró el pasado martes en el partido de Champions contra el Nápoles, en el que el Barça se clasificó para cuartos de final y su presencia con la Roja se daba casi por descontada.

“Todos los que hemos visto jugar a Pau sabemos del futbolista que es, la categoría que tiene”, dijo De la Fuente en rueda de prensa, tras dar a conocer su convocatoria.

“Lo conocíamos de las inferiores, no nos sorprende lo que está haciendo y puede hacer porque tiene un gran potencial”, consideró el seleccionador español.

De la Fuente, restó importancia al hecho de que sólo tenga 17 años, asegurando que “no miramos el carné de identidad, sólo el rendimiento”.

“Ahora está en un gran momento y nos genera una ilusión de presente porque hay que ganar estos dos partidos, y de futuro por lo que vendrá”, dijo el seleccionador español.

La otra gran novedad es la llamada al defensa del Athletic Club Dani Vivian, de 24 años, que también se estrenará con la Roja si De la Fuente le da minutos en alguno de los dos encuentros.

Entre los nombres que regresan están el defensa del Tottenham Pedro Porro, que vuelve un año después de su última aparición con el combinado nacional, en la derrota contra Escocia 2-0 en un partido de clasificación para la Eurocopa, o el atacante del Villarreal Gerard Moreno.

- “Brahim quería estar con Marruecos” -

Sobre la convocatoria voló la sombra del centrocampista del Real Madrid Brahim y su elección de jugar por Marruecos, tras algunos días de polémica en la prensa española sobre si el jugador había exigido saber si iría con España o no.

“Brahim no me ha exigido nada a mi personalmente porque no tenía nada que exigir, ya tenía claro que quería estar con Marruecos”, explicó De la Fuente.

“El 1 de marzo doy una prelista, donde esta él. Hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España, él ha decidido jugar con Marruecos y no le podía traer” para estos dos partidos, dijo De la Fuente.

España se medirá con Colombia el 22 de marzo en un partido amistoso en Londres, antes de enfrentarse cuatro días después a Brasil en el Santiago Bernabéu madrileño.

Este último encuentro se organizó como un amistoso contra el racismo bajo el lema ‘Una misma piel’, tras los episodios de insultos racistas sufridos por el jugador del Real Madrid Vinicius.

“En este último partido nos uniremos en la lucha contra el racismo, por eso facilitaremos la lista de una manera un poco especial, serán personas de diferentes nacionalidades las que den los nombres de los jugadores”, dijo De la Fuente en el vídeo con el que se publicó la lista.

“Queremos que el fútbol sea unión y dejar claro que jugamos todos con una misma piel”, añadió De la Fuente.