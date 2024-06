España vs. Croacia EN VIVO se enfrentarán este sábado 15 de junio del 2024 por la fecha 1 del Grupo B de la Eurocopa en el Estadio Olímpico de Berlín. El partido será transmitido por las señales de ESPN, RTVE, LA 1, Blue To Go Video Everywhere y Star Plus. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial, dónde lo televisan online y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

¿CUÁNDO JUEGA ESPAÑA VS. CROACIA?

El duelo por la fecha 1 del Grupo B de la Eurocopa entre España vs. Croacia se disputará este sábado 15 de junio del 2024 en el estadio Olímpico de Berlín.

¿A QUÉ HORA JUEGA ESPAÑA VS. CROACIA?

El partido entre España vs. Croacia está programado para jugarse a partir de las 11:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 11:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Brasil: 14:00 horas

España: 17:00 horas

¿EN QUÉ CANAL VER TRANSMISIÓN ESPAÑA VS. CROACIA?

El encuentro entre España vs. Croacia por la fecha 1 de la Eurocopa 2024 será transmitido por las señales de RTVE y LA 1 para toda España, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de ESPN. En México lo podrás mirar por Blue To Go Video Everywhere y SKY. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

¿DÓNDE TELEVISAN ESPAÑA VS. CROACIA?

Para que puedas ver la transmisión televisada online del partido entre España vs. Croacia hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en Star Plus, Blue To Go Video Everywhere o DGO. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

ALINEACIONES, ESPAÑA VS. CROACIA

España : Unai Simón; Carvajal, Laporte, Le Normand, Grimaldo; Rodrigo, Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Morata.

: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Le Normand, Grimaldo; Rodrigo, Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Morata. Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Ivanusec, Budimir, Perisic.

HISTORIAL, ESPAÑA VS. CROACIA

Los enfrentamientos entre España vs. Croacia viene de muchos años atrás, ambos equipos se han cruzado en 10 oportunidades de manera oficial, con 5 victorias para los española y 3 para los croatas. Los empates entre ambas federaciones también fueron 2.

ÚLTIMOS 5 PARTIDOS, ESPAÑA VS. CROACIA

Croacia 0 (4-5) 0 España (Liga de las Naciones 23/24 - final)

Croacia 3 (3-5) 3 España (Eurocopa - 1/8)

Croacia 3-2 España (Liga de las Naciones 19/20)

España 6-0 Croacia (Liga de las Naciones 19/20)

Croacia 2-1 España (Eurocopa 2016)

¿DÓNDE JUEGAN ESPAÑA VS. CROACIA ?

El partido por la Eurocopa entre España vs. Croacia será en el Estadio Olímpico de Berlín, este es un estadio multiusos ubicado en el distrito de Charlottenburg en la ciudad de Berlín, capital de Alemania. Fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Albergó partidos de las Copas del Mundo de 1974 y 2006, en esta última incluyó la final.

PRONÓSTICO, ESPAÑA VS. CROACIA

Victoria de España frente a Croacia a 1.9: La Roja parte como favorita en las cuotas para lograr el triunfo frente a Croacia en la primera fecha de la Eurocopa 2024, así que nuestro primer pronóstico es que los españoles arrancarán con buen paso su camino en esta EURO de Alemania.

Menos de 2,5 goles a 1.68: dado el 0-0 que firmaron ambas selecciones en su duelo más reciente, nuestra predicción es que veremos un choque con pocas anotaciones, por lo que es muy probable que termine con un máximo de dos goles marcados.

Empate al descanso a 2.0: teniendo en cuenta que es la primera prueba tanto de España como de Croacia en esta EURO 2024, confiamos en que veremos una primera parte muy igualada, en la que ambas tratarán de evitar cometer errores que les puedan poner en desventaja en el marcador. Por eso, nos decantamos a que habrá tablas en el marcador al descanso.

Betfair.