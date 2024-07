España vs Egipto SUB 23 EN VIVO - Juegos Olímpicos 2024

▶ DIRECTO España vs Egipto Sub 23 EN VIVO: mria la transmisión del partido por el grupo C del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Dónde ver? El encuentro se puede ver por La 1 de TVE, RTVE y Eurosport en España, mientras que Claro Sports transmite por YouTube. ¿A qué hora juegan? El pitazo inicial será a la 1:00 de España (8:00 a. m. de Perú).

