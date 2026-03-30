Ver España vs Egipto EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el RCDE Stadium por amistoso FIFA 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 31 de marzo de 2026, a las 8:00 PM (hora de España), que son las 2:00 PM de Perú, las 3:00 PM de Estados Unidos y las 4:00 PM de Argentina. ¿Dónde ver? RTVE, Movistar TV, RTVE Play, fuboTV transmiten el partido en España por cable y streaming; mientras que Disney Plus lo pasa vía streaming a nivel internacional. Sigue la transmisión ONLINE del amistoso en El Comercio.

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