Ver España vs. Georgia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Boris Paichadze por la fecha 5 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, a las 12:00 de la tarde (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina, las 11:00 AM de México y las 7:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica, Sky Sports lo pasa en México, fuboTV y ViX en Estados Unidos. Y en España, lo televisa RTVE, fuboTV, TVE La 1 y Movistar+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

