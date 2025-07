Ver España vs. Inglaterra femenino EN VIVO HOY: mira la transmisión de la final de la Eurocopa Femenina 2025 desde el St. Jakob Park. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 27 de julio de 2025, a las 11:00 a.m. (hora peruana), que son las 1:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 10:00 AM de México y las 6:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite la final para todo el Perú y Sudamérica. En México, el canal encargado es ESPN, tabii y Disney+, en España lo televisa RTVE, La 1 y Movistar+, finalmente, en Estados Unidos míralo por ESPN+.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.