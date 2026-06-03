Ver España vs. Irak EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Municipal de Riazor por partido amistoso de la fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 4 de junio del 2026, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, la 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmiten en Sudamérica. Y en España, lo televisa RTVE, fuboTV, TVE La 1 y Movistar+. Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido a través de la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.