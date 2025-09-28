Ver España vs. Marruecos EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por la fecha 1 del Grupo A del Mundial Sub 20. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 28 de septiembre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Chile y Argentina, las 2:00 PM de México y la 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? DIRECTV Sports y DGO lo pasarán para todo el continente sudamericano, además, en España se podrá ver por RTVE Play, Movistar+, fuboTV y TDP. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

