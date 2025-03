Ver España vs. Países Bajos EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio de Mestalla por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 23 de marzo de 2025, a las 2:45 de la tarde (hora ecuatoriana y peruana), que son las 4:45 PM de Argentina y Chile, las 1:45 PM de México y las 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica a través de cableoperadores como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros. En México mediante Sky Sports, y en España por Movistar Plus, RTVE, La 1 y TVE. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

