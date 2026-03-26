Resumen

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España vs. Serbia en vivo: ver transmisión del partido por partido amistoso de la fecha FIFA, desde el Estadio La Cerámica. | Crédito: Selección Española de Fútbol (SeFutbol) / Facebook
España vs. Serbia en vivo: ver transmisión del partido por partido amistoso de la fecha FIFA, desde el Estadio La Cerámica. | Crédito: Selección Española de Fútbol (SeFutbol) / Facebook
Por Redacción EC

Ver España vs. Serbia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio La Cerámica por partido amistoso de la fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 27 de marzo del 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, la 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica. Y en España, lo televisa RTVE, fuboTV, TVE La 1 y Movistar+. Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido a través de la web de El Comercio.

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