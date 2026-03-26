Ver España vs. Serbia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio La Cerámica por partido amistoso de la fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 27 de marzo del 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, la 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica. Y en España, lo televisa RTVE, fuboTV, TVE La 1 y Movistar+. Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido a través de la web de El Comercio.

Ver España vs. Serbia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio La Cerámica por partido amistoso de la fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 27 de marzo del 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, la 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica. Y en España, lo televisa RTVE, fuboTV, TVE La 1 y Movistar+. Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido a través de la web de El Comercio. VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los detalles de los partidos de las Eliminatorias Concacaf, rumbo al Mundial del 2026. Horarios, canales, dónde juegan y más aquí, en El Comercio.