España vs Serbia EN VIVO - Nations League: a qué hora juegan y dónde ver

España vs Serbia EN VIVO: sigue el partido por la fecha 1 del grupo D de la UEFA Nations League. ¿Cuándo y a qué hora juegan? El duelo se disputa el jueves 5 de septiembre de 2024, desde las 20:15 horas de España (13:45 de Perú), en el Estadio Estrella Roja de Belgrado. Bajo el mando de Luis de la Fuente, el monarca del fútbol europeo sale en defensa de su hegemonía en una nueva temporada de Liga de Naciones. ¿Dónde ver? La transmisión del partido se puede ver por ESPN en Sudamérica, en televisión por cable a través de operadores como Movistar, Claro TV y DirecTV, y por streaming a través de plataformas como DirecTV GO (DGO), Movistar TV App, Flow, Disney Plus, entre otras. En España televisa La 1 y RTVE Play pasa el compromiso por internet, mientras que Sky Sports transmite en México.

