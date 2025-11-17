Ver España vs Turquía EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio La Cartuja por el Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 18 de mayo de 2025, a las 2:45 p.m. (hora peruana), que son las 4:45 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 1:45 PM de México y las 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? El partido en Sudamérica lo podrás ver en ESPN y Disney+ Premium, mientras que en España lo televisa RTVE La 1, en México lo transmite Sky Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

