Ver España vs. Ucrania EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Elías Figueroa Brander por los octavos de final del Mundial Sub 20. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 7 de octubre del 2025, a las 2:30 de la tarde (hora peruana), que son las 5:30 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 1:30 PM de México y la 9:30 PM de España. ¿Dónde ver? FIFA+, DIRECTV Sports y DGO lo pasarán para todo el continente sudamericano, mientras que en España se podrá ver por RTVE, Movistar Plus, fuboTV y TDP. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

