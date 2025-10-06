Sigue la transmisión del partido de España vs. Ucrania en vivo por los octavos de final del Mundial Sub 20.
Redacción EC
Redacción EC

Ver España vs. Ucrania EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Elías Figueroa Brander por los octavos de final del . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 7 de octubre del 2025, a las 2:30 de la tarde (hora peruana), que son las 5:30 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 1:30 PM de México y la 9:30 PM de España. ¿Dónde ver? FIFA+, DIRECTV Sports y DGO lo pasarán para todo el continente sudamericano, mientras que en España se podrá ver por RTVE, Movistar Plus, fuboTV y TDP. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

