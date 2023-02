Juega el puntero de LaLiga Santander. Barcelona visita a Villarreal en vivo y en directo este domingo 12 de febrero en el estadio de la Cerámica por la fecha 21 del campeonato español. Los azulgranas quieren no solo mantener, sino estirar la ventaja que tienen sobre el Real Madrid y demás perseguidores. La transmisión estará a cargo de los canales de ESPN, STAR Plus y Movistar.

Los azulgranas vienen de golear 3-0 al Sevilla, en el Camp Nou, con anotaciones de Jordi Alba, Gavi y Raphinha. Con 53 puntos, los pupilos de Xavi Hernándes son líderes en solitario del campeonato.

“Miramos tanto la diferencia de puntos como el juego y estamos en un momento de mucha confianza. Llevamos muchos partidos invictos y era importante de ganar de manera holgada. En los últimos partidos que nos habían jugado con bloque bajo nos había costado y esta vez hemos creado muchas ocasiones. Las cosas van saliendo, porque el trabajo de los jugadores es extraordinario”, dijo el estratega español luego de vencer a Sevilla.

“El Madrid puede ganar a cualquier equipo y aún tiene que venir al Camp Nou. La próxima jornada vamos a un campo en el que el Madrid perdió. Cada partido va a ser una guerra y esto no ha acabado. No me veo más favorito, sino más candidato. El favorito sigue siendo el Real Madrid, que es el actual campeón de la Liga y de la Champions League. Tenemos capacidad para conquistar todos los títulos que nos quedan, pero hay que refrendarlo en el campo. La euforia está bien, pero hay que frenarla”, añadió.

Villarreal, por su parte, perdió 3-1 en su visita a Elche y actualmente se ubica en el puesto 6 con 31 unidades.

“A mí el Barça siempre me ha gustado, no engaño a nadie. Me gusta la idea del club, su filosofía y la de Xavi Hernández, pero no tiene nada de especial este partido. (Barcelona) Es un equipo que tiene el balón, pero cuando no es así, corre mucho y muy bien, con registros excepcionales. No hace repliegues bajos, porque no va con su forma de ser”, señaló Quique Setién, quien enfrentará al Barza por primera vez desde que dejó el banquillo. “Qué va, en absoluto. Es un partido más”, agregó.

Barcelona vs. Villarreal: horarios en el mundo

México - 14:00 horas

Perú - 15:00 horas

Colombia - 15:00 horas

Ecuador - 15:00 horas

Bolivia - 16:00 horas

Venezuela - 16:00 horas

Estados Unidos - 16:00 horas

Argentina - 17:00 horas

Uruguay - 17:00 horas

Brasil - 17:00 horas

Chile - 17:00 horas

Paraguay - 17:00 horas

España - 21:00 horas

Barcelona vs. Villarreal: canal de transmisión

En Sudamérica se podrá ver por la señal de ESPN y STAR Plus, mientras que en España por las pantallas de Movistar. Asimismo, en México lo pasará Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

