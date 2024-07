Si quieres seguir la transmisión en vivo del partido de tenis Alcaraz vs. Medvedev por la semifinal de Wimbledon 2024, has llegado al mejor sitio posible. ¿A qué hora juegan? Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se enfrentarán el viernes 12 de julio a partir de las 7:30 a. m. hora peruana (14:30 horas de España). ¿Dónde ver? La transmisión se puede seguir por televisión en Perú y otros países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica a través del canal ESPN, disponible en DirecTV y otros operadores de cable. También se puede mirar vía streaming en Disney Plus. En España se puede ver por streaming con Movistar Plus+.

