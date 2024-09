Transmisión Barça - Getafe: ESPN EN VIVO

Barça-Getafe ONLINE GRATIS: sigue la transmisión del partido de Barcelona vs Getafe por la jornada 7 de LaLiga EA Sports de España, temporada 2024/25. El duelo será este miércoles 25 de septiembre, a las 2:00 de la tarde hora peruana (Revisa los horarios por país), en el estadio Olímpico de Montjuic. La transmisión se puede seguir por el canal ESPN, que pasa el encuentro por DirecTV, Cablevisión Flow, Telecentro, Movistar TV, Claro TV, entre otros operadores de televisión pagada por cable. El compromiso también se ve en plataformas como Disney Plus, Movistar TV App, Telecentro Play, DirecTV GO (DGO).