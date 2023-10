Barcelona vs. Real Madrid en vivo online gratis se verán las caras este sábado 28 de octubre del 2023 por la fecha 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio Olímpico de Montjuic. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 9:15 a.m. (hora local) y 4:15 p.m. (hora española) y lo podrás ver por el canal de ESPN, Movistar Plus y DAZN, y vía streaming mediante Star Plus y LaLiga TV. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo dando CLICK AQUÍ.

ALINEACIONES, BARCELONA - REAL MADRID

Ter Stegen: João Cancelo, Araújo, Iñigo Martínez, Marcos Alonso; Fermín Lopez, Oriol Romeu, Gündogan; Yamal, Ferran Torres, João Félix. Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Camavinga, Valverde, Modric, Bellingham; Vinicius y Rodrygo.