ESPN 2: cómo ver FC Barcelona vs Levante por la fecha 25 de LaLiga EA Sports

ESPN 2 EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de vs.Levante por desde el estadio Camp Nou. El partido arrancará a las 10:15 de la mañana (horario peruano) este domingo 22 de febrero del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

Barcelona EN VIVO
Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.

