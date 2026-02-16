Espn en directo: dónde transmiten Real Madrid vs Benfica, por playoffs de la Champions League

ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de Real Madrid vs Benfica por los playoffs de ida de la Champions League desde el estadio Da Luz. El partido arrancará a las 3 de la tarde (horario peruano) este martes 17 de febrero del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

