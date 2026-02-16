Por Redacción EC

ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de vs por los playoffs de ida de la desde el estadio Da Luz. El partido arrancará a las 3 de la tarde (horario peruano) este martes 17 de febrero del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO
Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Espn en directo: dónde transmiten Real Madrid vs Benfica, por playoffs de la Champions League
España

Espn en directo: dónde transmiten Real Madrid vs Benfica, por playoffs de la Champions League

Real Madrid vs Benfica: horarios, canales TV y dónde ver partido por los playoffs de la Champions League
España

Real Madrid vs Benfica: horarios, canales TV y dónde ver partido por los playoffs de la Champions League

¿En qué canales TV transmiten Real Madrid vs Benfica y a qué hora juegan por los playoffs de la Champions League?
España

¿En qué canales TV transmiten Real Madrid vs Benfica y a qué hora juegan por los playoffs de la Champions League?

¿Dónde ver TV EN DIRECTO el Barcelona-Girona EN VIVO, por LaLiga?
España

¿Dónde ver TV EN DIRECTO el Barcelona-Girona EN VIVO, por LaLiga?