Mira Espn en directo: dónde transmiten Real Madrid vs Real Sociedad, por la fecha 24 de LaLiga

ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de vs por LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. El partido arrancará a las 3:00 de la tarde (horario peruano) este sábado 14 de febrero del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

